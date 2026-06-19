Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପ୍ରଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଘୁଞ୍ଚିଲା ଆରଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପ୍ରଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଘୁଞ୍ଚିଲା ଆରଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 19, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:03 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପ୍ରଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଘୁଞ୍ଚିଲା ଆରଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Telegram Controversy: ଟେଲିଗ୍ରାମ୍‌ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା?
Telegram11 min ago
2
president odisha visit56 min ago
3
odisha weather1 hr ago
4
FIFA 2026Jun 18
5
top 10 news todayJun 18