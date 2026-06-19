/Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପ୍ରଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଘୁଞ୍ଚିଲା ଆରଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

President Droupadi Murmu Odisha Visit: ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପ୍ରଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିବ। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
IPS Dayal Gangwar: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ (IPS) ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ (ସସପେଣ୍ଡ) କରାଯାଇଛି। ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବିବାଦଘେରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Power Cut in Odisha: ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା TPCODL ପକ୍ଷରୁ ୧୯ ଜୁନ୍ ଓ ୨୦ ଜୁନ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ୍ ମରାମତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅପ୍ଗ୍ରେଡେସନ୍,ପୋଲ୍ ସ୍ଥାପନ, ଟ୍ରି ଟ୍ରିମିଂ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ସୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ମେଫେୟାର ଅଞ୍ଚଳ, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ୟୁନିଟ-୪, ଭରତପୁର, ସିଏସ୍ ପୁର, କଳିଙ୍ଗ ମେଡିକାଲ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସେହିପରି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ବାଲିଆପଣ୍ଡା, ସମଙ୍ଗା,ତାଳବଣିଆ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ସଂପର୍କିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାମ ଚାଲିବ।
IAS:ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି। ଚିତ୍ରା ଅରୁମୁଗମଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ACS ଅରୁମୁଗମଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରିଥିବା ଡି ଭେଙ୍କଟସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି।
RI Exam Postponed: OSSSC ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆରଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ୨୮ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। NEET-UG ପରୀକ୍ଷା କାରଣରୁ ଘୁଞ୍ଚିଥିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Heavy Rain Alert: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦେଶର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ନୂଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର (୧୯ ଜୁନ) ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏକପଟେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ (Heat-Wave) ଜାରି ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିହାର ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ତୋଫାନର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Telegram Controversy: ମେସେଜ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ସିନେମା ଓ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ବେଆଇନ ପ୍ରସାରଣ (ପାଇରେସି), ଏବଂ ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନାର ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନେକ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିଥିବାବେଳେ ଅସାଧୁ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ କରିଦେଇଛି।
Doctors Action: ୧୨୮ ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲର ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସର ବିଚକ୍ଷଣା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବହିଷ୍କୃତ।୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅନୁପସ୍ଥିତି ମାମଲାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
Digital India:ଓଡ଼ିଶାର ୭୦୭ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ୪ଜି ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ୨୪ ଜିଲାର ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। BSNL ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଜମି ଅଗ୍ରୀମ ଦଖଲ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂଯୋଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
US Iran Peace: ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରୁ ବ୍ଲକେଡ ହଟାଇଲା ଆମେରିକା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇରାନ ସହ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ବ୍ଲକେଡ ହଟାଇଲା ଆମେରିକା। ୬୦ ଦିନ ଅବଧି ଯାଏ ବ୍ଲକେଡ ହଟିବା ନେଇ ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ସୂଚନା ମିଳିଛି।