Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3222058
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର,ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ତାର ଗଣତିମଣତି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର,ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ତାର ଗଣତିମଣତି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 19, 2026, 08:17 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today:ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର,ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ତାର ଗଣତିମଣତି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Petrol Price Hike: ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର। ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ଦର ୮୭ ପଇସା ବଢ଼ିଲା। ଡିଜେଲ୍‌ ଲିଟର ପିଛା ୯୧ ପଇସା ବଢ଼ିଲା। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ୩ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ଓ ଡିଜେଲ୍‌ ଦର।

2-Ratna Bhandar: ପୁଣି ଖୋଲିବ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ତାର। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ  ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ତାରକୁ ଯିବ ଟିମ୍। ମୋଟ୍ ଉପରେ ଏକାଦଶ ଦିନରେ ଓ ଭିତର ଭଣ୍ତାରର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ହେବ ରତ୍ନ ଗଣତି। ଦିନ ତମାମ୍ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। 

3-Odisha Weather: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗରମ। ଦିନରେ ନିର୍ଘାତ୍ ଝାଞ୍ଜିମାଡ଼। ରାତିରେ ଘର ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ କରୁଛି ତତଲା ହୁଳା। ତାତି ଆହୁରି ବଢିବ। ପ୍ରଚଣ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନରେ ଛଟପଟ କରିବ। ଗତ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ହେବ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା, ଗରମ ଏବେ କମିବନି।

Add Zee News as a Preferred Source

4-Ujjain Express: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ। ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ୩ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ।ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଟ୍ରେନରେ ନଥିଲେ ପାସେଞ୍ଜର ।

5-Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋଷାଣୀମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଘର,କୁସୁମଖୁଣ୍ଟିରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘରେ ଚଢାଉ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। କିଟ୍ ପଦର ଫାର୍ମହାଉସ, ଧର୍ମଗଡ଼ ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। 

6-Odisha Plus Two Result 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟାରୁ ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହା ଅନଲାଇନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି CHSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳ କାନ୍ତି ଦାସ।

7-Bullet Train: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଏକ (ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ)ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫, ୨୦୨୭ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

8- Krusi Samilanni 2026:ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀରେ କୃଷିରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। 

9-Sports News: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ୍ ବିପକ୍ଷ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଲାଗି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚୟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦଳରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦଳରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରିମିୟର ପେସର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଲାଗି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। 

10-IPL 2026: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ୬୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସିଏସକେକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୫ ୱିକେଟ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା କରିଛି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today:ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର,ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍
odisha weather
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ତାତି,ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
top 10 news today
Top 10 News: NTA ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସମନ୍‌, କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ନିତିନ ନବୀନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Rath Yatra 2026
ୟୁପି ହାପୁରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବିରୋଧ
Odia News
ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାର ୫ ପଞ୍ଚାୟତ