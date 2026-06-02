Top 10 News Today: ଗୋଳାବାରୁଦ ଡିପୋରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୫୫ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ପ୍ରମୁଖ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 02, 2026, 08:14 AM IST

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ୨ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି। ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ  ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା  ହେବ।  ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା କୃଷି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର  କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। 

President and Prime Minister Odisha Visit: ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖରେ  ଦୁଇ ଦିନିଆ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି  ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ  କୌଣସି ଚିଠି ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

Middle East Peace: ଇସ୍‌ଲାମିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇରାନ ସହ ଆମେରିକାର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। ସୈନ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। 

Tamil Nadu Cm:ତାମିଲନାଡୁର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ  ସି-ଜୋସେଫ୍ -ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକ ରାଲି କରି ଡିଏମକେ ଓ ଏଆଇଏଡ଼ିଏମକେକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲା ପରେ ବିଜୟ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ରାଲିରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଥମ ସେବକ କରିଛନ୍ତି।  

Class 12 Results:CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ମାର୍କ ଯାଞ୍ଚ ଓ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲିଛି। ଯାଞ୍ଚ ଓ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲାଇଭ୍। CBSE ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ଓ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ଆବେଦନ ନେଇ ଭିଡିଓ ଜାରି ହୋଇଛି। ଭିଡିଓକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 

Puri Hatia Express: ପୁରୀ-ହାଟିଆ ତପସ୍ବିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୯.୨୯ରୁ ୩ ବଗି ସହ ଭୁବନେଶ୍ବର ଛାଡିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଗି ନେଇ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଦୁଇଟି କୋଚ ମଧ୍ୟରେ କପଲିଙ୍ଗ ଖୋଲିଥିବା ନେଇ ରେଲୱେର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଚେକ୍ ପରେ ୧୦.୨୮ରେ ଟ୍ରେନ ଛାଡିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

NHRC:ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ମାମଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଠୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି NHRC। NHRCର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ କହିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍‌ପି। ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍‌ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ଚାଲିଛି,ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବୁ । ଏପରିକି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ।

Social Media Ban:ଟିନ୍‌ ଏଜରଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍‌ କଲା ମାଲେସିଆ। ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା କଲେ ମାଲେସିଆ ସରକାର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ବ୍ରାଜିଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାରଣ ହୋଇ ସାରିଛି।

Myanmar Explosion: ମିଆଁମାରର ନମଖାମର ଏକ ଗୋଳାବାରୁଦ ଡିପୋରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ୫୫ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନରେ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିପାରେ ତାତି। ଉପକୂଳ  ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ,ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର୍, କଟକ, ଗଜପତି , ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା,ନୟାଗଡରେ ଭଷଣ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାତି ବଢୁଥିବାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ  ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି, ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। 

