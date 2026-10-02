/Top 10 News Today: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ୧୫୭ତମ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭ ମୃତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Gandhi Jayanti 2026: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ୧୫୭ତମ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜଘାଟରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।ଏହି ଅବସରରେ ରାଜଘାଟରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା।
Lal BahadurShastri:ଆଜି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ୍ ବାହାଦୂର୍ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ସେପଟେ, ଆଜି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
OMFED Milk Price Hike: ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୪ରୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବଜାରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ୨ ଟଙ୍କା ଦେଇ କ୍ଷୀର କିଣିବେ। ଓମଫେଡ଼ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା ୫୮ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏହା ଏବେ ବଢି ୬୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କ୍ଷୀର ଲିଟର ୩୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ।
Jagannath Temple: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁଗମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଠାରୁ କୂର୍ମ ବେଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ୍ପ୍ ଏବଂ ରେଲିଂ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି।
Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨ ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ,ଯାଜପୁର,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର,ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ଘଣ୍ଚା ପ୍ରତି ପବନ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।
Road Accident: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଏମ୍ ଭି-୩୧ ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ, ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Road Accident In Mumbai: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମରାବତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଟେମ୍ପୋ ପିକଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଧକ୍କା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୧୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
Section 163: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ ହେଲା BNSSର ଧାରା ୧୬୩। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ 'X'ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 'ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା' (BNSS)ର ଧାରା ୧୬୩ ଅଧୀନରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପିକେଟିଂ ଏବଂ ଧାରଣା ଦେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।
Asian Games 2026:ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମହିଳା ରିକର୍ଭ ଟିମ୍ ଜିତିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଅଙ୍କିତା ଭକତ, କୀର୍ତ୍ତି ଓ କୁମକୁମ୍ ଅନିଲ ମୋହୋଦଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଛି।
Cricket World Cup 2027 Schedule: ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପ୍ ଲାଗି ଗୁରୁବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷାଣା ହୋଇଛି। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆଜିଠାରୁ (ଅକ୍ଟୋବର ୨) ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୧ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଖେଳାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାଓ୍ବେ ଓ ନାମ୍ବିଆରେ ମୋଟ୍ ୫୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଗ୍ରୃପ୍ ଏ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏ ଗ୍ରୃପ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ୍,ଜିମ୍ବାଓ୍ବେ ଓ କ୍ବାଲିଫାୟର-ଏ ରହିଛନ୍ତି।