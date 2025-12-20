Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ସକାଳର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1-ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧି ଛାତ୍ର ନେତା ଶରିଫ୍ ଉସମାନ୍ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହିସମୟରେ ମଇମନସିଂହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମର ଅପମାନ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ୍ ଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟା ପରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ଏକ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।ଏନେଇ ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
2-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୋମବାରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ।
3-ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ତା ବଢିଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨ ସହରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି,ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡି଼ଶାର ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଉଦୟଗିରି ଓ ସେମିଳିଗୁଡା ଶୀତରେ ଥରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ଡା. ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି।
4-ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି। କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ବାତିଲ୍ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ଆଶଙ୍କା। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ନିଜ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗାରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
5-ଭାରତରେ Google ଲଞ୍ଚ କଲା ପ୍ରଥମ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ। ଡିଜିଟାଲ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ‘ଫ୍ଲେକ୍ସ ବାଇ ଗୁଗଲ ପେ’ ଲଞ୍ଚ କରିଛି Google। ‘ଗୁଗଲ ପେ’ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ’ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଭାଗୀଦାରୀରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଗୁଗଲ ପେ’ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଡ ସହିତ ଏକ ରିୱାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।
6-ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ରେଞ୍ଜର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସଂପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍।
ସଦର ଥାନା ଚାଟରା ସ୍ଥିତ ଘର ସମେତ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
7-ତାଇୱାନ ରାଜଧାନୀ ତାଇପେଇରେ ଆତତାୟୀର ଆତଙ୍କ। ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଛୁରାମାଡ଼ ସହ ଫିଙ୍ଗିଲା ସ୍ମୋକ୍ ବୋମା। ଆତତାୟୀର ଆକ୍ରମଣରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୯ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବଡ଼ କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ଆତତାୟୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା।
8-ବେଆଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଓ ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବେଟ୍ରିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ଅଢ଼େଇ କୋଟି,ଉଥାପ୍ପାଙ୍କ ୮.୨୬ ଲକ୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। ଉର୍ବଶୀ ରୌତେଲାଙ୍କ ୨ କୋଟି, ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସଂପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ଇଡି଼।
9-ସିରିଆରେ ISIS ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ। ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ISISର ୭୦ଟି ଠିକଣା ଉପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରହାର। ସିରିଆରେ ISIS ଦ୍ବାରା ୩ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ହମ୍ଲା। ଅପରେସନ୍ 'ହକ୍ଆଇ' ଦ୍ବାରା ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ। ଏହା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ISIS ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ସିରିଆର ସମର୍ଥନ।
10-୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ରେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରଦିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ୍ ଲଢେଇରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ।