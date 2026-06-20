/Top 10 News Today: ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ, ରାଜ୍ୟକୁ ୪୭ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବେ ମୋଦୀ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

President Draupadi Murmu Birthday: ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ। ଏନେଇ ଗତକାଲିଠୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜନ୍ମମାଟିରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ପାହାଡ଼ପୁର ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
President Birthday Wish:ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସାହସ, ସରଳତା, ବିନମ୍ରତା ଏବଂ ଜନସେବା ପ୍ରତି ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସାରା ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି।
Pm Modi Odisha Visit: ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାହାଡପୁର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନ୍ କରିବେ। ଏ ଅବସରରେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଇଁ ୪୭ ହଜାର ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରିବେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନସଭାକୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।
NTA Mock Drill:ଆଜି ସାରାଦେଶରେ ଏନ୍ଟିଏର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (ଏନ୍ଟିଏ) ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ।ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି-୨୦୨୬ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।
PMAYU: PM ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସହର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। PMAY-U 2.0 ଅଧିନରେ ଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଲା। ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ମିଶି ମୋଟ ଦେୟ ୧%ରୁ କମ୍ କରାଯିବ।୬୦ ବର୍ଗମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ରିହାତି।
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦେବ ବଡ଼ ସହାୟତା।
Animesh Kujur Controversy: ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅନିମେଶ କୁଜୁରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଅନିମେଶ କୁଜୁରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକ। ଏନେଇ AFI ନିକଟରେ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରତିବାଦ। ଅନିମେଶ କୁଜୁର ଆଣିଥିବା NOC ସରି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ।
UG Seats: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା UG ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ମୋଟ୍ ୧୦ ହଜାର ୩୭୨ UG ସିଟ୍ ବଢ଼ାଇଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସରକାରୀ କଲେଜରେ ୪୬୮୪ ସିଟ୍, ୪୮୮ ବର୍ଗ କଲେଜରେ ୩୪୧୬ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
Chameli Ojha Case: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓଝାଙ୍କୁ SDJM କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
Odisha Weather: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଆଜି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୯ଟି ଜିଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।
AlluArjun: ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ଅଭିନେତା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମନ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ମାମଲାରେ ୧୧ ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରେ ଅଲ୍ଲୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ସମନ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍ପା-୨'ର ପ୍ରିମିୟର ସୋ' ବେଳେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।