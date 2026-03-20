Top 10 News Today: ଆମେରିକା ବିମାନକୁ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼, ଆଜି ବିଶ୍ବ ପଖାଳ ଦିବସ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Middle East War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ପୁଣି ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଇରାନର ନିଶାନା ଆମେରିକୀୟ ବିମାନକୁ ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ।ଏମାରଜେନସି ଲାଣ୍ଡିଂ କଲା USର F35 ।
2-Middle East War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସରୁଛି । ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍। ଇରାନର ପରମାଣୁ ଓ ମିସାଇଲ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଶେଷ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇରାନର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ,ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
3-One Time Settlement: ଗାଡ଼ି ଜରିମାନା ଚାଲାଣ ପୈଠରେ ବଡ଼ ରିହାତି ହୋଇଛି। ବକେୟା ଇ-ଚାଲାଣରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ପୈଠ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜରିମାନା ଉପରେ ଅଧା ରିହାତି ଦେବେ ସରକାର।
4-Odisha Government: ଅଫିସରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବଢାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୧୯୭୮ ମସିହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ ନିୟମାବଳୀରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ କିମ୍ୱା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିପାରିବେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ।
5-DMET: ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଶତପଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ DMET। MKCG ମେଡିକାଲ୍ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ। ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ହେଲେ PGIMER ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପୂର୍ବରୁ DMET ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର।
6-Gold Price Slash: ଗୁରୁବାର୍ ଦିନ ସୁନା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଦିନକରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ କମିଲା ସାଢ଼େ ୬ ହଜାର। ଆଗକୁ ବିବାହ ସିଜିନ୍ ଆସିଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି।
7-Assembly Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭାଜପାର ୧୧୧ ଜଣିଆ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମଠଭଙ୍ଗାରୁ ଲଢ଼ିବେ ନିଶିତ ପରମାଣିକ। ବାରାକପୁରରୁ କୌସ୍ତବ ବାଗ୍ଚୀ, କମରହାତୀରୁ ଅରୁପ ଚୌଧୁରୀ।
8-Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିଛି ପାଗର ମିଜାଜ୍। ଆଜି ୬ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖି ପ୍ରଭାବରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡା, ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଏହି ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।ସେହିପରି ୨୧ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।
9-World Pakhala Day: ଆଜି ବିଶ୍ବ ପଖାଳ ଦିବସ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ । ଏହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।
10-Assam Polls 2026: ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ୮୮ ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି। ଜାଲୁକବାରୀ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲଢ଼ିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ଵଶର୍ମା ।