Top 10 News Today: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ, ଭାରତ- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:05 AM IST

1-Lord Jagannath PadmaBesha: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ। ସୋଲ, କଦଳୀ ପାଟୁକା ଓ ଜମ୍ୱୁରାରେ କରାଯିବ ବେଶ। ଆପାଦ ମସ୍ତକ ପଦ୍ମରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଦିନକ ପାଇଁ ପଦ୍ମବେଶରେ ପହୁଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ମହାବାହୁ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ସିଂହାର ନୀତିରେ ହୋଇଥାଏ ପଦ୍ମବେଶ। 

2-Karnataka DGP Ramachandra Rao suspended after obscene video goes viral:ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଡିଜିପି କେ. ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସସପେଣ୍ତ କରିଛନ୍ତି।  ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ  ଜାରି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରାଓ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଲୀଳ ହରକତ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟୁ ସରକାର ବଦନାମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।

3-Nitin Navin: ନୀତିନ ନବୀନ ହେଲେ ବିଜେପିର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ  ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ନଡ୍ଡା।  ଏହି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ରାଜନାଥ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।

4-Vice President C.P. Radhakrishnan to visit Odisha: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ  ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ବା ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ  ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ  ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ।  ଏହି ଅବସରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକଟସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବୱ ଉଦଘାଟନ କରିବେ।

5-Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା।  ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା କାରଣରୁ  ଶୀତ କମିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗରମ ଅନୁଭୂତ  ହେଲେ, ମଧ୍ୟ  ରାତିରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ତା ରହିବ।  ମଙ୍ଗଳବାର ୧୯ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିଲା।  ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ  ୮ଟି ସହରର ପାରଦ ୩୧ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡାରେ ପାରଦ ସର୍ବାଧିକ  ୩୨.୫, ସମ୍ବଲପୁରରେ ୩୧.୭,ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୩୧.୬, ଭଦ୍ରକରେ ୩୧.୫,ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୩୧.୪,ଅନୁଗୁଳରେ ୩୧.୧, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୩୧ ,ପାରଳାଖେମୁଣ୍ତିରେ ୩୧ ଡିଗ୍ରୀଥିଲା।

6-PiyushTripathi: ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୀୟୂଷଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତା ଦେଶ ଉଠିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୀୟୂଷଙ୍କ ଓକିଲ।

7-ArvindAgrawal: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି ହୋଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନକରି ଅଡୁଆରେ IAS ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କୁଜଙ୍ଗ କଲେଜର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରିଡରଙ୍କ ମାମଲାରେ ୱାରେଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରେ ହାଜର କରାଇବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

8-Trump Threatens Tariff on France: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ରାନ୍ସର ଓ୍ବାଇନ୍ ଓ ସାମ୍ପେନ ଉପରେ ୨୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଧମକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ୍ ହେବାକପ ଫ୍ରାନ୍ସ ମନା କରିବାରୁ  ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ  ଟ୍ରେମ୍ପ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

9-AmaBus: ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ସେବାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏଣିକି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇବେ ‘ଆମ ବସ୍’ ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

10-India vs New Zealand 1st T-20: ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଆଜି ଭାରତ- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜୋରଦାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି।  ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହାତଛଡା କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବା ଲକ୍ଷରେ ରହିଛି। 

 

