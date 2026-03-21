Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍‌-ଉଲ୍‌-ଫିତର୍,ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭାଇଭଉଣୀ;ଘରୋଇ ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ପ୍ରମୁଖ ୧୦ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:05 AM IST

1-Eid 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍‌-ଉଲ୍‌-ଫିତର୍।  ମୁସଲମାନ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ ପର୍ବ ଇଦ୍। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଇଦ୍। ଏନେଇ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ମସଜିଦ୍। ମସଜିଦ୍‌ରେ ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମସଜିଦ୍‌ରେ ଭିଡ଼ ।ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା। 

2-Malkangiri Bus Fire:ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଘରୋଇ ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ରାମଭଦ୍ରପୁରମ୍‌ ନିକଟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍‌ରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। 
ବସ୍‌ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାଲକାନଗିରି ଯାଉଥିଲା ।

3-Teacher Regularisation: ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଦ୍ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର।ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସ୍କିମାଟିକ୍ ଜୁନିୟର ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ ସମୟରୁ ନିୟମିତ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି।

 4-Rain Alert:ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖି ପ୍ରଭାବ ରହିବ।  ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖି। ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିପାରେ। ୩ ଦିନ ପରେ, (ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ ଦିନରେ) ପାରଦ ବଢିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେତେବେଳେକୁ ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିସ୍ତାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ରୁ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  କାଳବୈଶାଖି ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। 

5-Bjd:ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜେଡିରୁ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ପାଇଁ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ, ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇଁ ୧୦ ଜଣ ବିଜେଡିରୁ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ୩ ଜଣ ଯୁବ ଓ ୭ ଜଣ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା ନିଲମ୍ବିତ।

6-Mahanadi River Front: ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ୨୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ କଟକ ମହାନଦୀ ତଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ। ୪୨୬ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ମହାନଦୀ ତଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବ। 

7-Nato: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ।ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ୍‌ ନହେବାରୁ ବର୍ଷିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ । 'ନାଟୋ'କୁ ଭୀରୁ କହି ବର୍ଷିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍‌। ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳ ଦରକୁ ନେଇ 'ନାଟୋ'ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆରୋପକୁ ସମାଲୋଚନା।

8-Air India: ଭୁଲ ବିମାନ ପଠାଇଥିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ପୁଣି ୯ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେରିଲା। ଭୁଲ ଜାଣିବା ପରେ AI ବୋଇଂ ୭୭୭କୁ ଫେରାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ୪ ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଭୁଲ୍‌ ଜାଣି ପାରି ଫେରାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଚୀନ ଏୟାରସ୍ପେଶ୍‌ର କୁନମିଙ୍ଗ ନିକଟରୁ ଫେରିଲା ବୋଇଂ ୭୭୭ ବିମାନ।

9-Ratna Bhandar Ganati Manati: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ।  ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରୁ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ୧୨ଟା ୯ରୁ ୧ ଟା ୪୫ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତି ମଣତି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ।  ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, 3D ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 

10-MEA: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭୀତରେ ରିୟାଦରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରିବାର ସହ ରିୟାଦରେ ଥିବା ଦୂତାବାସ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟସଂଖ୍ୟା ୬କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

 

Narmada Behera

