Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1-ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ୮ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସହ ମୋହର ବାଜିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
2-ଜନତାଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସୁପ୍ରିମୋ ନୀତିଶ୍ କୁମାର ଗତକାଲି ୧୦ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।
3-ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖରେ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ୧୩ ଗୋଟି ବିଭାଗରେ ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ଏନେଇ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।
4-ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫର୍ମପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମାର ଫର୍ମପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
5-ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ମାମଲା। ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁରୁପତି , ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର
,ଉମା ଓ ଚିଣ୍ଟୁଙ୍କ ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିବ ପୋଲିସ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
6-ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ୫.୮ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୨୨ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯାହା ୨୪ ତାରିଖ ସୁଧା ଅବପାତ ରୂପ ନେବ।
7-ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଯେ,ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ, ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ନେଇ ଏଯାଏଁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଜାରି କରିନି ବିଭାଗ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେତେ ପଡିବ ସେନେଇ୨-୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
8-ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧିରୁ ମିଳିପାରେ ଆଶ୍ବସ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଜେଣ୍ଟ କମିଶନ୍ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ। ହସପିଟାଲ୍ ଗୁଡିକର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ଅଙ୍କୁଶ।
9-ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣିଥରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ହିଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ,ଯେ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ୩୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ବିବାଦ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
10-ପୁଣି ଥରେ ନେପାଳର 'ଜେନ୍ ଜେଡ୍' ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବାରା ଜିଲ୍ଲାର ସିମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବ ସରକାରର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାପରେ ହିଂସା ବ୍ୟାପିଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ୍ ଲାଠିମାଡ଼ କରିବା ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସିମରା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି ।