Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Trending Photos
1-ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାନଙ୍କ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୈଦାନରେ ମୋଟ୍ ୧୯ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢୁଥିବା
2-ଦୀପାବଳି ରାତିରୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। 'ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ' ବର୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ। ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ AQI ୫୦୦ ପାର୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀର ନରେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ AQI ୫୫୦ ଡେଇଁଛି।
3-ଦୀପାବଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ରାଜଧାନୀରେ ବାଣଫୁଟି ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରେ ବାଣ ଫୁଟାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସାହି ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠିର ଆକ୍ରମଣରେ ୫ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
4-ଉତ୍ତର ଆଣ୍ତାମାନ୍ ସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୀତ ହୋଇ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର -ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏହା ସହ ଆଜି ୨୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।
5-ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଯେ, ଲଘୁଚାପ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ରହିଛି। ସେପଟେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ,ରାଜ୍ୟକୁ ଲଘୁଚାପ ଭୟ ଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ।
6-ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଜଣେ କଏଦୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଏଦୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଗୁରୁତର କଏଦୀ SCB ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି।
7-ପିତା-ମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଢା । ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା । ଏନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
8-ଆମେରିକାକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି ଚୀନ୍ । ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟକ ଉତ୍ତେଜନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୦୨୫-ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଚୀନ୍ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ସୋୟାବିନ୍ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଛି। ଫଳରେ ଆମେରିକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି।
9-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏମିତି ପାଳିଲେ ଦୀପାବଳୀ। ଗୋଆ ଓ କରଓ୍ବାର କୋଷ୍ଟାଲରେ INS ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ନୌବୀରଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସମ୍ବୋଧନରେ ନୌବୀରଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ତିନି ସେନା ମଧ୍ଯରେ ଅସାଧାରଣ ସମନ୍ବୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ମୋଦୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
10-ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅସରାନିଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ୮୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ୩୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅସରାନିଙ୍କ ପରଲୋକରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।