Top 10 News Today:ଆଜି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସହ ବରମୁଣ୍ତା ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସହ ବରମୁଣ୍ତା ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
1-Krushi Odisha 2026: ଆଜିଠୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରମୁଣ୍ତା ପଡି଼ଆରେ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୃଷି ଓଡ଼ିଶାର ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ମେସିନ୍ । ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଣିପାଗ କୁ ସୁହାଇଲା ପରି, ଚାଷ ଫୋକସ୍ ରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେହିପରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗକୁ ସୁହାଇଲା ପରି ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ମେସିନ୍ ରହିବ। ଏହି କୃଷି ମହାକୁମ୍ଭରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ।
2-Subhadra Yojana 2026: ଆଜି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । । ଏନେଇ ନିକଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡା । ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । ହେଲେ ଏବେ ୧୮ ବଦଳରେ ୨୨ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନୂଆକରି ୧ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ୩୯୮ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ।
3-Odisha Weather Report: ଋତୁ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧିରେ ଧିରେ ରାତିରେ ଶୀତ କମୁଛି। ଏହା ସହ ଦିନବେଳ ଖରା ତାତୁ ବଢୁଛି। ଭୋର୍ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ବିଗତ ୬ ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପଛକୁ ପଛ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏହସହ ୪ ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
4-Child Education: ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ହାର ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉନଥିବା ୧୪ ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ’ରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିବା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
5-DonaldTrump: ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ (WEF)ରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେରିକାର 'ନିଜସ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ' ଆମେରିକା ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି,ହେଲେ,ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
6-Four Minors Missing in deogarh:ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ଥାନା ଟିଙ୍କବୀର ଗାଁର ୪ ନାବାଳକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ୪ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଳିସି ଯାଉଥିବା ର ଏକ ସିସିଟିଭି ଭୁଟେଜ୍ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସର ୨ଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି ।
7-The Atal Pension Yojana: ୨୦୩୦-୩୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ନିଅଣ୍ଚ ଭରଣ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।
8-ShreeMandirThreat: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ କରି ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତୀକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନା ପୋଲିସ। ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ରଚିଥିଲା ପ୍ଲାନ୍। ଯୁବତୀଙ୍କ ନାଁରେ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା।
9-Odisha Chief Secretary:ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ।କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।
ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ୭ ଦିନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜବାବ ଦିଅ। କେନ୍ଦ୍ର ସଚିବମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଚିଠିର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
10-India vs New Zealand 1st T-20: ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଗତକାଲି ଭାରତ- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୪୮ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲରଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ସିରିଜ୍ରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।