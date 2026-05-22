Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ଆରଆଇ ଓ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ବଢିଲା UPSCର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-RI Amin Exam 2026:ଓଡ଼ିଶା ଅଧିନସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ(ଓଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ -ସି)ପରିଚାଳିତ ସିଆର୍-ଆଇ-୨୦୨୫ ପରୀକ୍ଷା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ରାଜସ୍ବ ନିରିକ୍ଷକ(ଆରଆଇ), ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ବ ନିରିକ୍ଷକ(ଏ-ଆରଆଇ) ଓ ଅମିନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ।
2-Anganwadi Closed: କଟକରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ। ୨ ଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଂଚାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।
3-UPSC:ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ପରିଚାଳିତ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଗରୁ ସାରା ଦେଶରେ ୮୦ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା । ଏବେ ଏହା ୮୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
4-Odisha Weather Report: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଉପାନ୍ତ ଠାରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ତାତି ଲାଗି ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏପରି ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଖାଲି ତାତି ନୁହେଁ, ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଅପରାହ୍ନରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।
5-Odisha Govt: ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ୍ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ୮ସୂତ୍ରୀ ନର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
6-AirIndia: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା AI2802ର ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରେ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
7-Orissa High Court: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମେ ୨୩ରୁ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ରହିବ । ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ କୋର୍ଟ। ଅବକାଶ ସମୟରେ ମେ ୨୬, ୨୯, ଜୁନ ୨, ୦୫, ୦୯ ,୧୨,୧୭ ଓ ୧୯ ତାରିଖରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବସିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି।
8-Voter Registration Drive: ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୋଟର୍ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭୋଟର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର AERO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
9-IPL TODAY Match 2026: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ର ୬୭ ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ତରେ ଡିଫେଣ୍ତିଂ ଚାମ୍ପିଆନ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
10-GT vs CSK IPL 2026: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୬୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗତକାଲି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ,ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୩୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲ। ଗୁଜରାଟ ୮୯ ରନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି।