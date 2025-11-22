Advertisement
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:23 AM IST

1-ଲଘୁଚାପ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାଲାକ୍କା ସମୁଦ୍ର ସନ୍ଧି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଆଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ୨୪ ବେଳକୁ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ର ରୂପ ନେଇପାରେ।

2-ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ବର CBI ଅଫିସରେ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ତେବେ, ଏହି ୪ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୩ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। 

3-ଭୁବନେଶ୍ବର CBI ଅଫିସରେ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଦିର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜେରା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ସମନ ହୋଇଥିଲା। ୪ ଜଣ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି । ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ CBI ହାତରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

4-ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି। 
ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଲା ଗୃହ ବିଭାଗ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। 

5-ଦୁବାଇରେ ଏୟାର ସୋ' ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ `ତେଜସ୍'କ୍ରାସ୍  ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୪୦ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 
ଏୟାର ସୋ' ବେଳେ ତେଜସ୍‌ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଖସିପଡିବାରୁ ତେଜସ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନର ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। 

6-ପୁରୀ ସେବକଙ୍କ ପେନସନ୍ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ସେବକଙ୍କ ପେନସନ ରାଶି ୪ରୁ ୫ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେବକଙ୍କ କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ୫୦ ହଜାରରୁ ୧ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ୩୦ରୁ ୫୦ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 

7-ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଚାରୋଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ନିୟମରେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ମଜୁରୀ ସଂହିତା, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ସମେତ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂହିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।

8-ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ୍‌ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରୁ ବାହାରି ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଲିଭର୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୪ରୁ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

10-ଆଜିଠୁ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସାମର ବର୍ଷାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆହତ ଯୋଗୁଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ୟାପଟେନ୍ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ । ଗିଲ୍ ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି ପନ୍ତ। ପନ୍ତଙ୍କ ନେୃତୃତ୍ବରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 

Narmada Behera

