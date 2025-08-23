Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

1. ସଂସଦ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବିଧରରନସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ଉତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କମିଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ଓ ୩୦ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଏହି ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରୟତିନିଧି ୨୭ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
2. ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖରୁ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ସେଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକ୍ରମେ ୧୫ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଈଶାବାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଜାପାନ ଗସ୍ତ।
3. ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
4. ବିହାରର ରାଜନୀତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ରାଜନୀତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓ ଆଧାର ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
5. ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ କି ନା ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।
6. ସିଙ୍ଗାପୁର ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟ୍ଓ୍ୱର୍କ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଭାରତ ନେତ୍ର। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନପୁସାରେ ଅର୍ଥନୀତି ବାବଦୀୟ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୭୦୦୦ ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କୁ ଏପରି ତାଲିମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୬ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଏକ ଫିନ୍ଟେକ୍ ହବ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
7. ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାର ମେନ୍ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ୮୦୬ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ୨୯୩ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଓ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
8. ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝି ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ନିବାସଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତରୀଦଳ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ଭିଡିଓ ନବୀନ ନିବାସ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୀତି ଅଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
9. ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ପରିଚାଳନା ତଥା ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ସମୟରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହତ ଯୋଜନା ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଣ୍ଡଳୀ।
10. ଭାରତରରେ ବଦଳିରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଏଥିନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସର୍ଜିଓ ଗୋରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ କଟୁତା ଆସିଛି।