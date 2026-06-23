/Top 10 News Today: ଆଜି ବସିବ ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ବିତୀୟ ସମନ୍ବୟ କମିଟି ବୈଠକ, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha News: ଆଜି ବସିବ ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ବିତୀୟ ସମନ୍ବୟ କମିଟି ବୈଠକ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ୍ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଚୁଡାନ୍ତ ସ୍ଥିତି କହିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସମାଗମ ହେବା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମାନ କରୁଛି।
Weather Update: ଏବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ତାତି ରହିବ। ୩୦ ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବ। ୨୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ପଛ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Chandrika Hembram Case: ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ରବିବାର ଠାରୁ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରିବ ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ।
National Commission For Women: ରାୟଗଡ଼ା ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ।ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ NCW।
Lucknow Fire Tragedy: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଆଲିଗଞ୍ଜରେ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ କିଛି ଛାତ୍ର କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
Narendra Modi Reaction On Fire Tragedy:କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ୧୫ ଛାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ନିକଟତମ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
Similipal Tiger Reserve: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜାମୁଆଣି ଓ ତାଳବନ୍ଧ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ।ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି
Road Accident: ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କଟକ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ହାଇୱା। କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାଇୱା ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର୍ ରହିଛି। ସେପଟେ,ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବାଇକ୍। ଫଳରେ ୨ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଦିଘିରୀ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
Bjd:ବିଜେଡିକୁ ନେଇ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବିଧାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ NDAରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପାରନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ବିଜେଡିରେ ସେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି,ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସହ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ। TMC ଭଳି ବିଜେଡିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
Shiv Sena Crisis: ଶିବସେନାର ୬ ସାଂସଦ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ୬ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି। ନଗେଶ ପାଟିଲ୍, ଓମରାଜେ ନିମ୍ବଲକର, ସଞ୍ଜୟ ହରିଭାଇ ଯାଦବ ,ସଞ୍ଜୟ ଦୀନା ପାଟିଲ୍, ଭାଉସାହେବ ରାଜାରାମ, ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ ମିଶିଲେ।