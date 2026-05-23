Top 10 News Today:ପୁଣି ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର, ଆଜି ରୋଜଗାର ମେଳାରେ ୫୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନବ ନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୋଦୀ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 23, 2026, 08:10 AM IST

Oil Price Hike:ପୁଣି ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର। ଡିଜେଲ୍‌ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପ୍ରତି ୯୧ ପଇସା ଓ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପ୍ରତି ୮୭ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ୧୦ ଦିନରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଢିଲା ତେଲ ଦର।

Rozgar Mela: ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ରେ ଦେଶର ୪୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୯ ତମ ରୋଜଗାର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭିଡିଓ କନଫରେସିଂ ଜରିଆରେ ୫୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୮ ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

Odisha Weather Update: ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମରେ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୪୦-୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହୁଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କିଛି ମାତ୍ରରେ ଖରା ଗରମରୁ ହାଲୁକା ତ୍ରାହି ଦେଇଛି। ଆଜି ତଥା ମଇ ୨୩ ରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ।ଆଜି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୭ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୨୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

Police SI Scam:ପୋଲିସ୍‌ SI ସ୍କାମ୍ ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ। ମୁନାଙ୍କ ସମେତ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତଦନ୍ତର ତଥ୍ୟ ଓ ଅପରାଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଖାରଜ। ୩ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୁନା ମହାନ୍ତି ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Bank Strike: ଘୁଞ୍ଚିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫେଡେରେସନର ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା।  ଆସନ୍ତା ୨୫ ଓ ୨୬ରେ ୨ ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା। ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପେନ୍‌ସନ୍‌ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା

Odisha Power Crisis: ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ପାଇଁ ଏସମା ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର। ଉତ୍ପାଦନ, ପରିବହନ ଓ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଏସମା। GRIDCO, OPTCL, OHPC, OPGC, TPCODL ଓ TPNODL। TPSODL ଓ TPWODL ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର।  ତେବେ,ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ଯାଏ ବଳବତ୍ତର ଏସମା ରହିବ । 

OTET: ବଦଳିଲା ଓଟିଇଟି (OTET) ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ । ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୁନ ୨୧ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାରିଖକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ମାଧ୍ଯମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ଓଡ଼ିଶା । ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ (2026) ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Twisha Death Update:ତ୍ବିଶା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ୧୦ ଦିନ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ସମର୍ଥର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। 
ଜବଲପୁର କୋର୍ଟରେ ସମର୍ଥ ସିଂହର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ଗଲେ ସମର୍ଥ।ପତ୍ନୀ ତ୍ବିଶାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠୁ ଫେରାର ଥିଲା ସମର୍ଥ।

SRH vs RCB IPL 2026: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୬୭ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୫୫ ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚଟି ଖଳାଯାଇଥିଲା।

Today IPL Match 2026: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ୬୮ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଶନିବାର(ଆଜି) ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ତରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଭେଟିବ । ସୁପର ଜାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ଲ ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାଦ ପଡି ସାରିଛି। ତେଣୁ ଦଳ କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବ। ପଞ୍ଜାବ ଲାଗି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହାରିଲେ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯିବ। 

 

