/Top 10 News Today:୨୬ରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ତିଦ୍ଦତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ୧୮ ମୃତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Cyclone: ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା (ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ) ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିପାରେ। ଆସନ୍ତା ୨୭ ରାତି କିମ୍ବା ୨୮ ସକାଳୁ ପଶିପାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ। ସେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ। ଏଭଳି ଭୟାନକ ଆକଳନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ୍। ପ୍ରମୁଖ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ୍ ଇସିଏମଡବ୍ଲୁଏଫ୍ ଏବଂ ଜିଏଫଏସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତାଜା ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Puri Rath Yatra: ୨୦୨୭ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ମରାମତି ସହ ନୂଆ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନା।
Cuttack Durga Visarjan 2026: କଟକରେ ସରିନି ମା’ଙ୍କ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ। ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ମା’ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମେଲାଣି। ଆଜି ବି ଚାଲିଛି ମା’ ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ଭସାଣି। ମା’ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼।
Earthquake: ଚାଇନାର ତିଦ୍ଦତରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୦ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତିଦ୍ଦତ ରାଜଧାନୀ ଲାହସା ରୁ ୪୦୦ କିମି ଦୂରରେ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରହିଥିଲା। ଏ-ହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ୧୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ୭ରୁ ଅଧିକ ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି।
Bhubaneswar News: ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ କନଫରେନ୍ସ ଓ ଏକ୍ସପୋ।। ୨୫ ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବିଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପ୍ରଶାସକ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବେ।
Keonjhar News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧି ଅର୍ଜୁନ୍ ପ୍ରାଧନ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
SI Transfer: ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ SIଙ୍କ ବଦଳି। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ନାମ୍ପ ଫାଣ୍ଡି SI କରଣ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି। ୫ ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର। ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ FIR ରୁଜୁ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Flight Cancellations: ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଟାଇଫୁନ୍ ଚମ୍ପି,୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କଲା ତାଇୱାନ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ଚମ୍ପିରେ ଏଯାଏ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯୪ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୬୨ ଘରୋଇ ବିମାନ ଓ ୬୬୦ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବାତିଲ୍।
Varanasi:ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗତକାଲି ଐତିହାସିକ ନାଟୀ ଇମ୍ଲି ପଡ଼ିଆରେ ବାରାଣସୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭରତ ମିଳାପ ଲୀଳା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ୧୪ ବର୍ଷର ବନବାସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ।
Para Asian Games 2026: ପାରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ପୁରୁଷ SL-3 ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ପ୍ରମୋଦ। ଚଳିତ ପାରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ନୀତେଶ କୁମାର। ଗୁରୁବାର ମନୀଷା ରାମଦାସଙ୍କ ସହ ମିଶି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ। ପାରା ଆର୍ଚେରୀରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ହରଭିନ୍ଦର-ସନ୍ଦୀପ।