Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today:୨୬ରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ତିଦ୍ଦତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ୧୮ ମୃତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:୨୬ରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ତିଦ୍ଦତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ୧୮ ମୃତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 23, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Oct 23, 2026, 09:55 AM IST
Top 10 News Today:୨୬ରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ତିଦ୍ଦତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ୧୮ ମୃତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ଜିତିଛି ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5