Top 10 News Today: ଝାରଖଣ୍ଡର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍, ୧୫ ନକ୍ସଲ୍ ନିପାତ୍, ଆସନ୍ତାକାଲି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ପ୍ରମୁଖ ୧୦ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:01 AM IST

1-Major Anti-Maoist Operation in Jharkhand's Saranda Forest : ଝାରଖଣ୍ଡର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ମାଓ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୫ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ବରିଷ୍ଠ ମାଓନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅନଲ ଦା ଓରଫ ତୁଫାନ ଓରଫ ପତିରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କର ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

2-RepublicDay2026:ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ । ଆମିଷ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଜିଲାପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

3-OdishaCensus: ଏପ୍ରିଲ ୧୬ରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜନଗଣନା ବେଳେ ୩୩ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଜନତା। ଘର, ପରିବାର ଓ ଗାଡ଼ି ଡାଟା ଦେବେ ଲୋକ। ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ରୁଟି ରହିବ ତଥ୍ୟ।

4-Maoist Surrender: ଛତିଶଗଡ଼ ଧମତରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାୟପୁର ରେଞ୍ଜ୍ ଆଇଜି ଅମରେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୯ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ନକ୍ସଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

5-Odia Woman Arrested by Hydera badPolice:ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଗିରଫ।
ବେଗମ୍ପେଟ୍‌ଠାରେ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ଧରିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଫୁଲବାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ୧୬ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି।

6-ArvindMohapatra: ଶଙ୍ଖଭବନ ଆଗରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମେଳି। ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ପାଟକୁରାରୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକ  ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ବିରୋଧ କରି ସମର୍ଥକଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଅବିଚାର ହୋଇଛି କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ।

7-Weather Report: ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ତାତି ବଢୁଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୪ ଘଣ୍ଚାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮ ଡିଗ୍ରୀ ରାଉରକେଲା ଠାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜି.ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। 

8-Pakistan Blast: ପାକିସ୍ତାନ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ବାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ।  ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୫ ମୃତ, ୧୦ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା।  ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି।ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ଅନେକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

9-Bus Strike: ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। କଟକରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବୈଠକ ପରେ ଘୋଷଣା।
ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ବସ୍‌ ମାଲିକ ସଂଘ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍‌ ସେବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ବସ୍‌ ମାଲିକ ସଂଘ।

10-India vs New Zealand 2nd T20I:  ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ। ଦ୍ବିତୀୟ T-20 କମାଲ୍ କଲେ ଇଶାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଦ୍ବିତୀୟ T-20 ଜିତିଛି ଭାରତ ।  ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ବଳରେ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନେଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ୭ ୱିକେଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ।

