Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପୁଣି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଭୟ, ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୧.୫୬ କୋଟିର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପୁଣି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଭୟ, ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୧.୫୬ କୋଟିର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟାର ଭୟ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। Govt Officials Leaves Cancelled: ବାତ୍ୟା ଲାଗି ୧୬ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 24, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Oct 24, 2026, 09:55 AM IST
Top 10 News Today: ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପୁଣି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଭୟ, ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୧.୫୬ କୋଟିର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସମ୍ୱଲପୁରରେ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ଉତ୍ସାହ ଓ ମହକ ୨୦୨୬’ ଅନୁଷ୍ଠିତ
2
3
4
5