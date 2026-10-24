/Top 10 News Today: ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପୁଣି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଭୟ, ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୧.୫୬ କୋଟିର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Low Pressure: ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟାର ଭୟ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
Govt Officials Leaves Cancelled: ବାତ୍ୟା ଲାଗି ୧୬ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ। ତଳିଆ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ ସହ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିୟମ ନମାନି ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ।
Pm Modi: ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ।ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋଦୀ ଓଡି଼ଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ୨୫ ମିନିଟ୍ ରହିବେ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୧୦ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ସ୍ବାଗତ କରିବେ। ଏହା ପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲକପ୍ଟର ଯୋଗେ ମୋଦୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଲିପ୍ୟାଡ ଯିବେ। ସେଠାରେ ୪ଟା ୩୫ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆରବିଆଇର ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ମ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୪ଟା ୪୫ ରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ରହିବେ।
Odisha News: ଜୟପୁରରେ ୧୨ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରି ୨ ଗିରଫ। କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ୍ ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ GRS ଓ ଗ୍ରାମସେବକ ଗିରଫ। ପୂର୍ବତନ GRS ଜି. ଶଙ୍କର ଓ ଗ୍ରାମସେବକ ଲାଇଖନ ନାୟକ ଗିରଫ। ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ଜାଲ କାଗଜପତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।
Odisha Government:କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
Hyderabad Airport:ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୧.୫୬ କୋଟିର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ ହେବା ସହ ୨ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। RGIA ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବିପୁଳ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ର ଜବତ କଲା DRI ଟିମ୍। କ୍ୱାଲାଲମପୁର ଯାଉଥିବା ଏୟାରଏସିଆ ବିମାନର ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଠାବ ହୋଇଛି। ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟରେ କଳା ପଲିଥିନ୍ରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ।
Jharkhand Police:ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗୁମଲା ପୋଲିସ୍ ପଞ୍ଝାରେ PLFI ସଂଗଠନର ୪ ମାଓବାଦୀ। ଜୋନାଲ କମାଣ୍ଡର ବିଶ୍ରାମ କୋଙ୍ଗାଡି ଓରଫ ସୁକୁରା ସମେତ ୪ ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କାମଦରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଙ୍ଗାଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
Investment In Odisha: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ୫୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍-୨୦୨୬ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ୨୫ଟି ମିଟିଂ କରିଥିଲି, ମୋଟ ୯ଟି MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ୫୪ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ଆସିବ, ୨୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Habishyali Sibira: ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିର । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ । ଚୟନ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ 24 ଶହ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କୁ ଶିବିରରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରିଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ । 3ଟି ଶିବିରରେ ନିଶୁଳ୍କ ରହଣୀ, ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ବସ୍ ଯୋଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
Gangster Himanshu Bhau:ଭାରତରେ ଅନେକ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହିମାଂଶୁ ଭାଉକୁ ଆମେରିକାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ଭାରତର ମୋଷ୍ଟ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପଳାତକ ତାଲିକାରେ ଥିଲା। ତା ସହିତ କୁଖ୍ୟାତ ନୀରଜ ଫରିଦପୁରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହିମାଂଶୁ ଏବଂ ନୀରଜଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗିରଫ କରିଛି।