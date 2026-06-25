/Top 10 News Today: ଆଜି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Sujata Join Bjd: ପୁଣି ଭି. କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସିକା ସୁଜାତା ଆର. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋର୍ ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । ଆଜି ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ବିଜେଡି଼ରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ବୁଧବାର ଦିନ ନବୀନ ନିବାସରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
Puri News: ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଓ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ଘ.୧.୦୦ଟିକା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘ.୬.୦୦ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Ex MLA Bijay Shankar Wedding: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ଦାଶଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ। ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରତାରଣାକୁ ନେଇ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ବରର କଳ୍ପନା ଛକରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ୍ ରେ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରତ୍ୟଷା ନନ୍ଦଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।
Rain Alert: ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଛି। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଜି ୨୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।
Rath Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ୧୩ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି। ଜୁନ ୨୫ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ରହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବିଶେଷକରି, ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ।
Emergency 1975: ୧୯୭୫ ମସିହା ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖ, ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି। ଆଜି ଏମରଜେନ୍ସିକୁ ପୂରିଛି ୫୧ ବର୍ଷ। ତତ୍କକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ‘ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ’ରେ ଏମରଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରି ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
Earthquake:ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ୨ ଥର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ୭.୧ ଓ ଦ୍ବିତୀୟଟି ୭.୫ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ,ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ୩.୫ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
LakhpatiDidi: ଐତିହାସିକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଅତିକ୍ରମ କଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି। ୨୬ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ୯୦୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ ପୂରଣ କଲା ବିଭାଗ। ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ୩୦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର।
Kaveri River:କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। କାବେରୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟରେ ୪ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି। ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
LED Light Scam: LED ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୨୦୨୧ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ LED ଲାଇଟ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।