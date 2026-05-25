Top 10 News Today: ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଇଁ CUET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ, ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Diarrhea In Sundargarh:ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଭୋଜି ପାଲଟିଲା କାଳ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲାର ହେମଗିର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଡିହି ଗ୍ରାମରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଗାଁର ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ୍ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
National Testing Agency:ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରେ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଜୁହା ଛୁଟି। CUET (UG) ୨୦୨୬ ଉଭୟ ସିଫ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ବକ୍ରି ଇଦ୍ ଛୁଟି ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ କହିଲା NTA।
Petrol Diesel Price Increase: ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ୭୧ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୨ଟଙ୍କା ୬୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ନୂଆ ତେଲ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୨ ଟଙ୍କା ୧୨ ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୯୫ .୨୦ ପଇସାରେରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Russia Ukraine War: ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଉପରେ ରୁଷିଆର ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ନୂଆ ହାଇପରସୋନିକ୍ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ୯୦ଟି ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି।ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶଦ୍ଦରେ ଥରିଲା କିଭ୍।ଲୁକିଆନିଭସ୍କା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଧ୍ବଂସ।
Heat wave Alert: ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ନ କରିବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ସେଡ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିଠି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ସେଡ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
President Murmu To Confer 66 Padma Awards: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ,ଭାଷାବିତ୍ ତଥା ଲୋକକଥାକାର୍ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
Odisha Politics:ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି।ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ଏନେଇ ଜୋର୍ ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଛି ମାସ ହେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ।
Odisha Weather Update:ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆହୁରି ୫ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମରେ ସିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ଆଜି ହିଟ୍ୱେଭ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର , ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ଅରେଞ୍ଜ ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି,୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ମ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
IPL 2026 Match: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗତକାଲି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ୪୦ ରନ୍ରେ କୋଲକାତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
IPL2026: ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୩୦ ରନ୍ରେ ହରାଇ ପ୍ଲେଅଫ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହ ଏଲିମନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ରାଜସ୍ଥାନ। ପଞ୍ଜାବ ଓ କୋଲକାତା ପାଇଁ ପ୍ଲେଅଫ୍ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ।