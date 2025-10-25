Advertisement
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:36 AM IST

1-ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ । ଏନେଇ ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପ । ଫଳରେ ୨୭ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟା କେଉଁଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡକୁ ଯିବ ବୋଲି କିଛି ମଡେଲ୍ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି।

2-ସେପଟେ, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ବଦଳିବା ସହ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବ।  ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା , କୋରାପୁଟ୍ , ମାଲକାନଗିରି ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଂଜାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେପଟେ, ବାତ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। 

3-ଅନ୍ୟପଟେ,୨୭ ତାରିଖରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ନେଇ ଲୋକେ ଭୟବିତ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାଡ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ୍। ହେଲେ  ଆଇଏମଡି଼ ଏନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି। 

4-ଆଜି  ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ  ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୈଠକରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଉ କିଛି ନୂଆପଡାରୁ  ଭିସି ଯୋଗେ ଯୋଡି଼ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କିଛି ବଡ ନିସ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରନ୍ତି। 

5-ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ( ଏସଆରଆର) ର ଆରମ୍ଭ ହେବ।  ଏଥିଲାଗି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।  ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ  ମେ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା  ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି  ଏସଆରଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବ। 

6-ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲିପଡିଥିବା ୪୨୧୯ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆଶ୍ୟକୀୟ ନିୟମାବଳି ପାଳନ କରି ୪୨୧୯ କନେଷ୍ଟବଳ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ।  ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। 

7-ପ୍ରଖାତ ଓଡ଼ିଆ କବି  ତଥା ଲେଖକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ତାଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢେ ୧୧ଟା ସମୟରେ  ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୧ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 

8-ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ କିଲୋ ପିଛା ଟମାଟୋ ୬୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଟଙ୍କାରେ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ୫୦ ରୁ ୬୦ ଟଙ୍କା ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଟମାଟୋ ଦର ବଢିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ବିବାଦ। 

9-ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବେଶ୍ ସରଗରମ୍ ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମଇଦାନରେ ୧୪ ପ୍ରର୍ଥୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 

10-ଆଜି ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆ। ସିଡ୍‌ନୀରେ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ ହାରି ଚାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ। 
ଶେଷ ଦିନିକିଆ ଜିତି ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଗିଲ୍। 

 

 

Narmada Behera

