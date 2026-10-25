/Top 10 News Today: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବାତ୍ୟା,ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Cyclone Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବାତ୍ୟା। ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ, ପରେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଆଗକୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଅବପାତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବ।
Boat Ban:ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। କାଲିଠୁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ନୌକା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ନଦୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳାଶୟରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ।ନଦୀଘାଟ ଓ ଜଳାଶୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
Pm Modi Odisha Visit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଓଡି଼ଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଭାରତୀୟ ରିସର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
Hotel Security: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ହୋଟେଲରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କଲା ଯାଞ୍ଚ। ବାହାରୁ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପୋଲିସ। ହୋଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରି ରହୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି।
Sand Art: ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ବାଲୁକା କୃତି। ଆଜି ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।
Gajalaxmi Puja 2026: ଆଜି ଧରାବତରଣ କରିବେ ଧନଦାତ୍ରୀ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନେଇ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର। ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ସୌଭାଗ୍ୟ, ସୁଖ୍ୟାତି ଓ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ବିରାଜିବେ ମାଆ। ସେପଟେ ଘରେ ଘରେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି।
Kotia Dispute: କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଟକାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସକୁ ମାଡ଼କାର ଠାରେ ଅଟକାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। କିଛି ସମୟ ଉଚ୍ଚବାଚ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଫେରି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Sundargarh Road Accident: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦୁଇ ଟ୍ରେଲର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ୨ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଲ୍ କରିଡର ଅଁଳାବାହାଲ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରେଲର ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ୨ ଡ୍ରାଇଭର। ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭର ବିହାରର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
West Bengal Municipal Elections: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି। ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ନିଜର ଆବେଦନପତ୍ର ଓ ବାୟୋଡାଟା ଜମା କରିପାରିବେ।
French Open:ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଓପେନ୍ ଫାଇନାଲରେ ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ। ଜାପାନର ହୀନା ଆକେଚିଙ୍କୁ ହରାଇ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ। ରୋମାଞ୍ଚକର ସେମିଫାଇନାଲରେ ସିନ୍ଧୁ ୨୧-୧୦, ୨୦-୨୨, ୨୧-୧୬ ଗେମ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ୭୫୦ ଫାଇନାଲ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାପାନ ଓପନ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ।