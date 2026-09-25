Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ଏସୀୟ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ଏସୀୟ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 25, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:04 AM IST
Top 10 News Today: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ଏସୀୟ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rain Alert: ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ!୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଓ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
2
3
4
5