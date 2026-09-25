/Top 10 News Today: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ଏସୀୟ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha Assembly: ଆଜି ମୋସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହ ସରଗରମ ରହିବ । ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା MMDR ଝଡ଼। ଯାହା ଫଳରେ ଚାଲିପାରିଲାନି ଗୃହ। ଅପରାହ୍ନରେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାରାବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର (ଆଜି) ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଉପ ବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ।
School Holiday Today: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ୬ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ୍ କୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ,ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କୋରାପୁଟ୍ ଓ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି।
Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଭଲ ଖବର ଦେଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସଗାରର ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡି଼ଶା। ଏନେଇ ତିନି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା କଳାହାଣ୍ତି, କୋରାପୁଟ୍ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର।
Flood Alert:ଅନ୍ୟପଟେ,ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳକା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫୦ ମିଟର, ଏବେ ୬.୭୬ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସଦର ବ୍ଲକର ୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ରହିଛି।
Flood: ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଲସରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ନିକଟରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ। ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୬.୮୩୫ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ୧୬.୫୧୦ ମିଟର ରହିଛି। ସେପଟେ,ଯାଜପୁର ବୈତରଣୀର ଶାଖା କାଣୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ପୁଣି ଧସିଛି। ତରପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଟଣାଠାରେ ଧସିଲା ୬୦ ଫୁଟ୍ ବନ୍ଧ।
Puja Special Trains 2026: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳୀ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୮ଟି ଏଲଏଚବି କୋଚ୍ ସହ ପୁରୀ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି-ପୁରୀ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏବଂ ୨୨ଟି ଆରସିଏଫ୍ କୋଚ୍ ସହ ଶାଲିମାର୍ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍-ଶାଲିମାର୍ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପୁରୀ- ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ୫ରୁ ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି -ପୁରୀ ୬ ରୁ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଚଳାଚଳ କରିବ।
Road Accident: ଏ-ମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁକିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ରହିଛି।ଝାରଖଣ୍ତ ଜାମସେଦପୁରରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକକୁ ଏକ କାର୍ ପଛପଟୁ ଭୟଙ୍କର ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଝାରଖଣ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ବି ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
Water logging: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ବୋର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଫୁଟ ପାଣି ପଶିଛି । ପାଣି ପଶିବା ପରେ ନିଜ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପୋଷାକପତ୍ର ଖଟ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀ।ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
Tiger Terror:ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖପରାଖାଇ ଗାଁରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ୫ଦିନ ଦେଲା ବାଘଟି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କୋର୍ ଏରିଆରୁ ବାଘଟି ଆସିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରୁଛି
Asian Games: ଏସୀୟ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ସୁରୁଚି ସିଂହ ଓ କମଲଜିତ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ସୁଟିଂର ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିଶ୍ରିତ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଜିତିଥିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ।