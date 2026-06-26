/Top 10 News Today: ତାମିଲନାଡୁ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି,ଆସୁଛି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

TamilNadu Tragedy: ତାମିଲନାଡୁ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ। ମୃତ ଯୁବତୀ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ରାଇଡିହା ଗ୍ରାମର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Text Book Mistake: ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା କମିଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଟିମ୍। ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Low Pressure: ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବାଭାବିକ୍ ଠାରୁ ବର୍ଷା କମ୍ ହୋଇପାରେ। ୨ ରୁ ୮ ତାରିଖରେ ସ୍ବାଭାବିକ ବା ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
IB Director: IBର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ମହେଶ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ୧୯୯୩ ତେଲଙ୍ଗାନା କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ। ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର IB ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମହେଶ। ଜୁନ୍ ୩୦ରେ IB ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Ram Mandir Scam: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍। ଏହି ଘଟଣାରେ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। SITର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ FIR ଦାଏର ହୋଇଛି।
LPG Cylinder: LPG ସିଲିଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଟକଣା ହଟିଲା। ବ୍ୟାବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଲାଗି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସବୁ କଟକଣା ହଟିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଶମିତ ହେବା କଟକଣା ହଟିଲା
Odisha State Film Awards: ୨୦୨୩ ଓ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ୨୦୨୪ପାଇଁ ନମ୍ରତା ଦାସ ପାଇବେ ମୋହନ ସୁନ୍ଦରଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରସ୍କାର । ୨୦୨୩ ପାଇଁ ପୁଷ୍କରା ଓ ମାଇଁ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଓ୍ବାଇଫ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏବଂ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତି ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Passport Fee Hike: ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଫି’ ବୃଦ୍ଧି କଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଫି'। ଏଣିକି ନୂଆ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍କାଳ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଫି' ବଢ଼ି ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫି’ଲାଗୁ ହେବ।
Chandrika Death Case: ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସରିଲା ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କ ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ। ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ BNS ଧାରା ୬୯ ଲଗାଇଲା ପୋଲିସ। ଜେରା ବେଳେ ମିଳିଛି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ସହ ଶେଷ ଥର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଭୀମସେନ୍।
Balangir Fire:ବଲାଙ୍ଗିର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗାନ୍ଧୀନଗରପଡ଼ାରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। ଇଭି-ଶୋ ରୁମ ସମେତ ୮ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ଜଳି ପାଉଁଶ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।