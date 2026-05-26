Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3228997
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ,ବଢ଼ିଲା CNG ଦର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ,ବଢ଼ିଲା CNG ଦର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 26, 2026, 08:29 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ,ବଢ଼ିଲା CNG ଦର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-BJD Rajya Sabha MP Debasish Samantaray Resigns: ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତ ରାୟ ଶେଷରେ ଗତକାଲି ବିଜେଡି ଛାଡିଛନ୍ତି।  ସେ ଉଭୟ ଦଳରୁ ଓ ସାଂସଦ ପଦରୁ  ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।  ଆଜି ୧୧ଟାରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 

2-CNG Price Hike:ଗତକାଲି ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ୍ ପରେ ଆଜି ବଢ଼ିଲା CNG ଦର। CNG ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ CNG ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୮୩ ଟଙ୍କା ୯ ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୫ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ସିଏନଜି।
 
3-Iran US Conflict: ଇରାନର ସୈନ୍ୟ ଠିକଣା ଓ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ହମ୍‌ଲା କରିଛି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ମଝିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନ୍‌ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡର ଆକ୍ରମଣ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାରୁଦ ବିଛାଉଥିବା ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ। ଆମେରିକାର ହମ୍‌ଲାରେ ୨ଟି ଜାହାଜ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କହିଲା ଆମେରିକା । 

4-ଏଲପିଜି(LPG) ଓ  ପିଏନଜି (PNG) ସେବା ଯୋଗାଣ ନେଇ ନିୟମ କୋହଳ କଲେ ସରକାର। ଜଣେ LPG ଉପଭୋକ୍ତା PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ୩୦ ଦିନ ମହଲତ ପାଇବ। ସେହିପରି PNGରୁ LPGକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୩୦ ଦିନ ମିଳିବ।PNG ସଂଯୋଗ ନ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ନିୟମ କୋହଳ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେବିଶେଷକରି ଭଡ଼ାଟିଆ, ଶ୍ରମିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ବଦଳି କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। 

Add Zee News as a Preferred Source

5-Odisha Weather Report Today: ଆକାଶରୁ ଖସୁଛି ନିଆଁ। ତତଲା ହାଓ୍ବା ଦେହକୁ ପୋଡି଼ ପକାଉଛି। ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ତାତିରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ୩୦ ରୁ ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ ତାତି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଶନିବାର ଠୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଘଡ଼ଘଡି଼ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୧ରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଇଛି। 

6-BRICS: ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍‌ ୩ରୁ ପୁରୀରେ ହେବ BRICS ଦ୍ଵିତୀୟ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ BRICS ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବ୍ରାଜିଲ୍, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ୍‌ର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରୁଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁଏଇ, ଚୀନ୍‌ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେବେ। 

7-PM Modi: ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। 

8-Modi Government: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳତମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ୨୦୧୪ ମସିହା ମେ ମାସ ୨୬ରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। 

9-Eid Al-Adha 2026:ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରେ ଇଦ୍ ଇଲ୍ ଜୁହା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୋମବାର ରାଜ୍ୟସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ  ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ୨୭ରେ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। 

10-IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ର ପ୍ରଥମ କ୍ବାଲିଫାୟର। ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଗୁଜୁରାଟ୍ ଟାଇଟନ୍ସ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଧର୍ମଶାଳା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ,ବଢ଼ିଲା CNG ଦର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକା
Odisha Weather Report Today
Odisha Weather Report Today: ୩୦ରୁ କମିବ ତାତି! ଏହିଦିନଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ କାଳବୈଶାଖିର ପ୍ରଭାବ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ଲିଟର ପିଛ
top 10 news today
Top 10 News: ୬୬ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ଯୁକ୍ତ ୩ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
heat wave alert
Heat Wave Alert: ହିଟୱେଭରୁ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି, ମେ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ହେଲା ର