Top 10 News Today: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ',ଆଜିଠାରୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଆରମ୍ଭ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Cyclone Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'। ଗଭୀର ଅବପାତ ନେଲା ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ସମ୍ଭାବନା। ବିଶାଖାପାଟଣା-ବାପଟଲା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
NDRF Team Ready For Cyclone Arnab: ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଳିରୁ ଗଲା ୧୧ NDRF ଟିମ୍। ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶକୁ ଗଲା ୧୧ NDRF ଟିମ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ୪ଟି NDRF ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ ମୁତୟନ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୩ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ୪ NDRF ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।
Cyclone Arnab:ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୁକାବିଲା। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ୮ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୮ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିଦ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସେଥିରେ ୨ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡାରେ ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ୍ ପାଇଁ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ, ଗଂଜାମ ପାଇଁ ବିଭୂତି ଜେନା, ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ମାଲନାଗରିରି ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ତ, ଗଜପତି ପାଇଁ ସୂରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି।
Low Pressure: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ୍ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ବାତ୍ୟାଟି ଆନ୍ଧ୍ର ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଓଡି଼ଶା ଭିତରକୁ ପଶିବ। ଗୋପାଳପୁରରୁ ପାରାଦୀପ ଭିତରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ।
Maha Kartika: ହୁଳୁହୁଳିରେ କମ୍ପିବ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର। ବ୍ରତଧାରଙ୍କ ଭଜନ ଜଣାଣ ପୁରୀରେ ଭରିବ ଉନ୍ମାଦନା। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଇଦାମୋଦର ବ୍ରତ। ଏଣୁ ରବିବାର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ହିବିଷ୍ୟାଳୀ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
Kotia Border: କୋଟିଆ ସୀମାରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ପହରା। କୋଟିଆର ୬ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗାଁରେ ନାକାବନ୍ଦୀ। ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବାକୁ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ ରେ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ।
Gajalakshmi Puja:ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ସହର। ୬୮ଟି ମଣ୍ଡପ ସହ ଶତାଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଢ଼ିଆଳରେ ରୁପା ମେଢ଼ ଓ ସୁନା ମୁକୁଟରେ ଝଲସୁଛନ୍ତି ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ।
Political News:କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶାହ। ମୋଦିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା। ମୋଦିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିନ୍ଦନୀୟ। କଂଗ୍ରେସର ଆଚରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି । କଂଗ୍ରେସର ଆଉ କୌଣସି ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ କି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ।କଂଗ୍ରେସର କେବଳ ଅପବାଦର ରାଜନୀତି ରହିଛି।
Brazil Election: ପୁଣି ବ୍ରାଜିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଲୁଲା ଦା ସିଲ୍ଭା। ଫ୍ଲାଭିଓ ବୋଲ୍ସୋନାରୋଙ୍କୁ ହରାଇ ଲୁଲା ଚତୁର୍ଥ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ। ପ୍ରାୟ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ସହ ଲୁଲାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବିପୁଳ ବିଜୟ। ପୂରା ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲୁଲା।
Mona Agarwal: ୨୦୨୬ ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପାରା ଶୁଟର ମୋନା ଅଗ୍ରୱାଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପଦକ ୨ଟି ମୋର ପୂରା ପରିବାର ଓ ଟିମ୍କୁ ସମର୍ପଣ।