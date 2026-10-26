Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ,ଆଜିଠାରୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଆରମ୍ଭ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ',ଆଜିଠାରୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଆରମ୍ଭ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 26, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Oct 26, 2026, 09:50 AM IST
Top 10 News Today: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ',ଆଜିଠାରୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଆରମ୍ଭ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5