/Top 10 News Today:ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଆଜି ୧୧୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

School Closed: ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା କମିଛି ସତ ହେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମିନି। କେଉଁଠି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏଁ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଫଳରେ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି (ଶନିବାର) ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ ହେଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା,କଟକ, ମାଲକାନଗିରି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ କୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୭ଟି ବ୍ଲକ୍ର ୩୯୯ଟି ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି।
Odisha Weather: ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର , ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରିଛି। ଆଜି(ଶନିବାର) ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା,ବରଗଡ଼ ଆଦି କିଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି଼ ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଆଉ ୨୪ ଘଣ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Flood Update:କେନ୍ଦୁଝରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଜଳକା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫୦ ମିଟର, ୬.୭୮ ମିଟରରେ ରହିଛି।
Bhadrak Flood: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଓ୍ବାର୍ଡରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପସିବା ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଭଦ୍ରକରୁ ଧାମନଗର ସଞ୍ଜୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ୩ ଫୁଟର ବର୍ଷା ପାଣି ଲହଡି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି ।ଧାମନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଓ୍ବାର୍ଡ଼ର ଘରେ ଘରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପସିଥିବା ବେଳେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଉ ୩ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ଖୋଲା ଥିବା ଆଠଟି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ତିନୋଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ୬୨୯.୫୬ ଫୁଟ ରହିଛି।
Odisha government Jobs: ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ୧୧୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକା ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତ ୯୦୬ ଜଣଙ୍କୁ ନୁଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ୧୭ ଜଣ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗକେ ୧୦୬ ଜଣ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗରେ୭୨ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
Odisha Police Dg: ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର। ସେ ସକାଳ ୮ଟାରେ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତି ମୌଳିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ବିଟିଆଇ) ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ପୁଲିସ୍ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧୧ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଞ୍ଜ୍ ଅଧିନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପିମାନଙ୍କ ସହ ଆଇନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ।
Jagannath Temple: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ।ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭୂମି ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ ୨୦୨୬କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅଛି।
Paradeep port: ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ‘ମେଗା ପୋର୍ଟ’ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପାରାଦୀପ ସହ ଦୀନଦୟାଲ ବନ୍ଦର, ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ବନ୍ଦର ଏବଂ ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦର ରହିଛି।ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ଆଇନ, ୨୦୨୫ର ଧାରା ୭୩ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି।
Asian Games 2026: ଭାରତୀୟ ସୁଟରମାନେ ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ସୁଟିଂରେ ପଦକ ଜିତିଛି। ମହିଳା ୫୦ ମିଟର ରାଇଫଲ୍ ୩ ପୋଜିସନ୍ ଦଳଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ତିଲୋତ୍ତମା ସେନ୍, ବିଦର୍ଶ ବିନୋଦ ଏବଂ ଆଶୀ ଚୌକସେଙ୍କ ତ୍ରିକୀୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋଟ ୧,୭୬୩ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ୧,୭୭୩ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା।