Top 10 News Today:ଆଜି ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟକ ଚୁକ୍ତି,ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟକ ଚୁକ୍ତି,ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Trending Photos
1-Nationwide Bank Strike Today: ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜମା ଓ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଭଳି କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସପ୍ତାହରେ ୫ ଦିନ କାମ କରିବା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
2-IAS Tina Dabi: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର୍ (IAS Officer) ତଥା ରାଜସ୍ଥାନ୍ ବାଡମେରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟେଟ୍) ଟିନା ଡାବି। ଏହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର୍ ଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଏପରି ଏକ ଭୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ନେଇ ସେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ସାରା ଦେଶ ୭୭ ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାଡମେର୍ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତଳନ କରିବା ସମୟରେ ଟିନା ଏକ ଭୁଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ଟିନା ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମ୍ୟାଡମ୍ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ।
3-Odisha Weather Report: ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ କମିବ। ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ପାରଦ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡି଼ଶାରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ଏବେ ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇ ନାହିଁ। ଥଣ୍ତାପାଗ ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଶୀତ ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ସେହିପରି, ଆଜି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ରହିବ। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ।
4-India EU Trade Deal: ଆଜି ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଐତିହାସିକ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ । ଯାହା ଫଳରେ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ ଅଡି, ମର୍ସିଡିଜ୍ ଭଳି କାର୍ ଗୁଡିକର ଦାମ୍। ବିଶେଷକରି,ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଚମଡା , ଅଳଙ୍କାର ଓ ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତପାଦ ଉପରେ ୟୁରୋପୀୟ ଆମଦାନୀ ଶୁକ୍ଲ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେସ୍ ଅଗ୍ରଓ୍ବାଲ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
5-PlaneCrash: ବରଫ ଝଡ଼ ଯୋଗୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହେଲା ଆମେରିକାର ଘରୋଇ ବିମାନ। ଏଥିରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କ୍ରିୟୁ ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି।
6-Koraput Train Accident: କୋରାପୁଟରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି । ମାନବାର ଓ କୋରାପୁଟ ମଝିରେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଗଲା ୨ଟି ବଗି । ଜଗଦଲପୁରରୁ ଲୁହାପଥର ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବିଶାଖାପାଟଣା । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି।
7-Kendrapara News: କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ସ୍ବାମୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ।ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ମାଳିପୁରରେ ଘରୋଇ କଳିରୁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘର ଭିତରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ, ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ବାମୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ସ୍ବାମୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
8-Cyber Fraud: ସାଇବର ଠକର ଶିକାର ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଗଲା ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁମ୍ବାଇ କୋଲାବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ମାମଲା ଅଛି କହି ଗିରଫଦାରୀର ଭୟ ଦେଖାଇ ଲୁଟିନେଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଥିଲା ଠକ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ତିରୁପତିରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
9-Sports News:ପୁଣି କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ହେଲା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସକୁ ୩-୨ରେ ହରାଇ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ବିଜେତା ହେଇଛି ।
10-T-20-WorldCup 2026:ଟି-20 ବିଶ୍ବକପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଆଇସିସି ବାବଦରେ ସବୁ କଥା ସରିଫ୍ଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛି, ସବୁ ବିକଳ୍ପର ବିଚାର କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ନଚେତ୍ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ନେବାକୁ ସହମତି ହୋଇଛି।