Snana Purnima 2026: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକମୁଖୀ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ।
Jagannath Temple: ଦିନକ ପରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ଦଇତା ପ୍ରବେଶ ନୀତି। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ଭୋଗ ହୋଇ ହୁଏ ପହୁଡ଼ ଆଳତି। ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡୁଆ ଓ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ସରିବା ପରେ ହେବ ଚାରବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂଆସନ୍ତାକାଲି ସଅଳ ସଅଳ ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତି କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
US Iran Conflict: ପୁଣି ଇରାନ୍ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ଧରଣର ହମ୍ଲା ହୋଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ହମ୍ଲା ପରେ ପୁଣି ତାତିଲା ଆମେରିକା। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ହମ୍ଲା ପରେ ଆମେରିକାର ପାଲଟା ଜବାବ। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଇରାନ୍ ଉଲଂଘନ କରିଛି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
PM Modi: ଆଜିଠୁ ୩ ଦିନିଆ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ଦିବସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସମାରୋହରେ ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହର୍ମିନିଙ୍କ ସହ ମୋଦି କରିବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା
Rain Alert: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ତମାମ୍ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ୩୭.୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
Lalji Desai:ଲାଲ୍ଜୀ ଦେଶାଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ । ଅଜୟ ଲଲ୍ଲୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ଲାଲ୍ଜୀ ଦେଶାଇ। ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି, ଏଆଇସିସି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବୀଣ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ପାଇଁ ଏଆଇସିସି ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଗୌତମଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି।
Odisha Industrialization: ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଓନାଲ କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବାକୁ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘Go East’ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ‘Go East’ ନୀତିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେବ ।
UCC: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକକ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ। ବିଧାନସଭାରେ ଏକକ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ UCC ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର।
CMO Odisha:ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ୬ ଜଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କମିଟିର ୧୪ଟି ସୁପାରିସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।
RamMandir Donation Scam: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ମାମଲାରେ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ପଦରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା। ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଚମ୍ପତ ରାୟ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅନୀଲ ମିଶ୍ରା ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। SIT ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଏଯାବତ୍ ୮ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।