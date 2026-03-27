Top 10 News Today: ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ,ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ନେଇ ମୋଦୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Ram Navami 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି। ରାମ ନବମୀକୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡିଛି। ପୁରାଣ କୁହେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ନବମ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସପ୍ତମ ଅବତାର। ସେପଟେ, ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି।
2-Festival Security: ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ସମଗ୍ର ସମ୍ୱଲପୁର। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହାଇଆଲର୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ୱେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
3-Jagannath Temple: ଆଜି ୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଭୋଗ ଉଠିବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
4-Middle East Conflict: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଦେଶରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। ଏଥିରେ ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଗୁଡୁଥିବା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ତେବେ, ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ମୋଦୀ ଗତ ୨୪ ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ୍ ର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଲେ ଏହାର ପରିଣାମ୍ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ପରି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରେ।
5-ArmyChief Upendra Dwivedi Odisha Visit: ଆଜିଠୁ ୩ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ ।ଏହି ୩ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ବର, ପୁରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ପହଞ୍ଚିବେ।ଏବଂ ୧୨୦ ବାଟାଲିଅନ୍ରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ।
6-Road Accident: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛିନ୍ଦଓ୍ବାରାରେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଚିନ୍ଦଓ୍ବାରାରେ ଘଟିଛି।
7-Donald Trump: ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ୧୦ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅବଧି ବଢ଼ାଇଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏପ୍ରିଲ ୬ ତାରିଖ ଯାଏ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ୬ ତାରିଖ ଯାଏ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
8-DGP:ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର୍ଙ୍କୁ ଡିଜିପିଙ୍କ କଡ଼ା ତାଗିଦ। କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ଵର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିବାରୁ ଡିଜିପି ଖପ୍ପା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହୁଛନ୍ତି।
9-Odisha Weather: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କୁଆପଥର ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ବିଶେଷକରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ସହ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ବହିବ।
10-India Vs SriLanka:ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍। BCCIରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜକୋଟରେ ପ୍ରଥମ ଓ ପୁଣେରେ ତୃତୀୟ T-20 ଖେଳିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା।
