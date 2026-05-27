Top 10 News Today: ଆଜି ଢିଙ୍କିଆ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆବେଦନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Odisha News: ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଢିଙ୍କିଆ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ଵାଇଁ ଓ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ୬୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କାରଖାନା କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ 'ପୋସ୍କୋ' ହେବାର ଥିଲା
2-ED Raids Pinarayi Vijayan: କେରଳମ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍ଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ବାସଭବନ ସମେତ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚଢାଉ ହୋଇଛି। କୋଚିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୁଟାଇଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (CMRL) ମାମଲାରେ ରେଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳମ୍ରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିଜୟନ୍
3-Higher Education Odisha: ଆଜିଠାରୁ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ। ସ୍ନାତକ ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିହେବ ସ୍ନାତକ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ।
4-Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଆଉ ୨ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ଜାରି ରହିବ। ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ସହ ଉପକୂଳକୁ ଉଷ୍ଣ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଓ କାଳବୈଶାଖି ଜନିତ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ୩୦ ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ କମିବା ସହ କାଳବୈଶାଖି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ବଢିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
5-8th Pay Commission: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିସନ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୬ ଓ ୭ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବେତନ କମିସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଜୁନ୍ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
6-OPSCResult: ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି OCS-2024 ରେଜଲ୍ଟ । ଏଥର ମାତ୍ର ୧୭ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମୋଟ୍ ୨ ଶହ ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଟପ୍ପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବୁବୁନ ସାହୁ।
7-NH16: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମୋଦନ। ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।
ପୁରୀ-ବ୍ରହ୍ମଗିରି-ସାତପଡ଼ା ମାର୍ଗ ହେବ ୪ ଲେନ୍। ଟାଙ୍ଗୀ-ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଇଚ୍ଛାପୂରମ NH-16 ହେବ ୬-ଲେନ୍।
8-Odisha News: ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାବାଳିକାକୁ ୩ ଜଣ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଅପହରଣ କରି ରାତିସାରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ ।ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୧୧ଟାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏମ୍ସିଏଚ୍ରେ ପୀଡ଼ିତାର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ହୋଇଛି । ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏସ୍ପି ।
9-IPL TODAY MATCH 2026: କ୍ୱାଲିଫାୟର ୧ ପରେ, ଏଲିମିନେଟରର ସମୟ ଆସିଛି। IPL 2026 ଏଲିମିନେଟର ୨୭ ମଇରେ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲାନପୁରର ମହାରାଜା ଯାଦବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଜିର IPL 2026 ର ମ୍ୟାଚ୍ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା IPL 2026 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲେଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ପରାଜିତ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୯ ଟି ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା।
10-IPL 2024: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ ଟି ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ୯୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଆରସିବି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।