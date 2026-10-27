/Top 10 News Today:ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଲା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବସିବ କୋଟିଆ ବିକାଶ ବୈଠକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Severe Cyclonic Storm: ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଲା ଅର୍ଣ୍ଣବ। ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ୩୮୦ କିମି ଦୂରରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ। ବିଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବର ୩୦୦ କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ୨୫ କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏହାପରେ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ୟାନମ ଉପକୂଳକୁ ଆସିବ। କାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାପଟଲା ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍।
2-Cyclone Arnab:ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଠାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ସହରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲାଣୀ।
3-Port Alert: ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ୨ ନମ୍ବର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପଣ୍ୟବାହୀ ଓ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଜାହାଜ, ବୋଟ, ଡ୍ରେଜରକୁ ପରାମର୍ଶ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବା କ୍ଷଣି ବନ୍ଦରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଙ୍କରେଜ୍ ଛାଡ଼ିବେ। ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ।
4-Trains Cancelled: ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୪ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ଚଳାଚଳ ନ କରି ବାତିଲ୍ ରହିବ। ଏହାସହ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଆଂଶିକ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥଳରେ ପରିର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି, କୋରାପୁଟ୍, ବିଖାଶାପାଟଣା, ଜଗଦଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ଜୁନାଗଡ ରୋଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଏହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
5-School Closed : ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହେବା ପରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
6-School Closed UPDATE: ସେପଟେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଓ କାଲି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଶିଶୁବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ବାଦଶ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜି ଓ କାଲି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
7-SRC: ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କଲେ ହେବ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ-୨୦୦୫ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହୋଇପାରେ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍। ଅଯଥା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅନୁମାନଭିତ୍ତିକ ଖବର ବଦଳରେ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ।
8-Kotia News: କୋରାପୁଟ୍ ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନାଧିକାର ଦଖଲକୁ ନେଇ ଆଜି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କୋଟିଆ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଟିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁବିଧ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି।
9-Shooting Incident:ଗୌହାଟୀର ବୋରା ସର୍ଭିସ ଅଞ୍ଚଳ ଜୁଏଲର୍ସ ସପ୍ ନିକଟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଲା ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳି ନଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛି।
E100: E100 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଇନଗତ ଅନୁମତି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ, ୧୯୮୯ରେ ସଂଶୋଧନ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୩, ୨୦୨୬ରେ ଜାରି ହେଲା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଓ ପ୍ରମାଣିତ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ E100।