Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today:ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଲା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବସିବ କୋଟିଆ ବିକାଶ ବୈଠକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଲା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବସିବ କୋଟିଆ ବିକାଶ ବୈଠକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 27, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Oct 27, 2026, 10:03 AM IST
Top 10 News Today:ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଲା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବସିବ କୋଟିଆ ବିକାଶ ବୈଠକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି 'ବାତ୍ୟା', କଂସ ଭୂମିକା ଛାଡ଼ିଲେ ସୁଶିଲ୍‌ ମେହେର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5