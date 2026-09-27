/Top 10 News Today: ରବିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା,ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିତୃପକ୍ଷ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha News: ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଡିଜେ ହେଉ କି କୌଣସି ଭସାଣୀ ବେଳର ଜିଡେ। ଏହା ଏବେ କାଳ ସାଜୁଛି, ଆଉ ନେଇଛି ଜୀବନ। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀ ବେଳେ। ଡିଜେ ସାଉଣ୍ତ ଓ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ରେ ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କୋଠାର ତାଜା ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
AerialSurvey:ଆଜି ଏରିଅଲ ସର୍ଭେରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ। ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
Pitru Paksha: ଆଜି ପବିତ୍ର ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି । ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିତୃପକ୍ଷ । ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତିଳ-ତର୍ପଣ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି।
Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଉ ୨ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୨ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ବାମପାର୍ଶ୍ୱର ୧୫ଟି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ୭ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି।
Jagannath Temple:ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ।
Flood Alert: ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଜଳକା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ। ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର, ଏବେ ୧୧.୬୮ ମିଟରରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଳକା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫୦ ମିଟର, ୬.୬୪ ମିଟରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
Bank Open Today: ଆଜି ରବିବାର, ସାଧାରଣତଃ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ହେତୁ ରବିବାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ,କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ,ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଖୋଲା ରହିବ।
Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛି,ଗଭୀର ଅବାପାତ ଟି ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ପାଶ୍ୱବର୍ତୀ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ-ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପାଇଁ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା,ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ,ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୁରଭଞ୍ଜରେ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ।
Hardik Pandya: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ତର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ତ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷ ଅନଫିସିଆଲ୍ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ରୁ ସେ ବାଦ୍ ପଡିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ସାରିଛି। ତାଙ୍କୁ ୨ ସପ୍ତାହ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ତ୍ୟା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୫ ରେ ଦିନିକିଆ (ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ) ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରଠୁ ସେ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି।
Dr S. Jaishankar: ଶନିବାର ଦିନ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ୮୧ ତମ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର 'ତୁରନ୍ତ' ଜାତିସଂଘ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏକ ସମାବେଶରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଏକ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ସଂସ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।"ଆମେ ଏବେ ଏକ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱ ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। 1945 ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମ ନୂତନ ବାସ୍ତବତାକୁ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ସମାୟୋଜନ, ଆବାସ ଏବଂ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସେହି କଷ୍ଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ," ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି।