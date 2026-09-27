Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ରବିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା,ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିତୃପକ୍ଷ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ରବିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା,ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିତୃପକ୍ଷ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 27, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 09:55 AM IST
Top 10 News Today: ରବିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା,ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିତୃପକ୍ଷ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bank Open Today: ରବିବାରରେ ବି ଆଜି ଖୋଲା ରହିଛି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍,ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ତିନିଦିନ ଦେଶବ୍ୟ
2
3
4
5