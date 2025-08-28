Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:00 AM IST

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
 
 
1. ଆଜି ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠିତ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ନୂଆ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ସଭିଏଁ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା କେବଳ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନୁହନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ାଯାଏ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିନ୍ଧି ବଡ଼ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଥିଯୋଗୁ ଆଜଚି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବମୁଖରିତ ହୋଇଛି ।
 
2. ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୫୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏମ୍‍ କିସାନ୍‍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ୪୧୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରଯାଇଛି।  ସରକାରଙ୍କ ଏହିପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଆୟ ୫୮ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 
 
3. ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ପାଣିପାଗ ଜାରି ରହିପାରେ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 
 
4. ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁରୁଷ ଏସଆକପ୍‍ ହକିର ଦ୍ୱାଦଶ ସଂସ୍କରଣ।  ୮ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‍ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଏହା ୭ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ୱକପ୍‍ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଭାରତ ତିନିଥର ଏସିଆକପ୍‍ ବିଜେତା ହୋଇଛି। 
 
5. ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଖୋଜିବା ଲାଗି ଆଜି ରାୟପୁରଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଅନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଏହାପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏହି ବୈଠକର ନିର୍ଯାସକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 
 
6. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ୨୦୧୪ ଆଜିର ଦିନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ପରିସରଭୁକ୍ତ  କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୫୬ କୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଏସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଶୂନ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ଯୋଜନାର ସହାୟତା ମିଳିପାରୁଛି। 
 
7. ଅସ୍କାର ଚୟନ ତାଲିକାରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ସିନେମା ‘ପାପାବୁକା’ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନି ଏବଂ ଭାରତର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ପରିଜାଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ୟଫିଲ୍ମ। 
 
8. ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫୦% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛି ଆମେରିକା।  ଋଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ତୈଳ କିଣିବା ଅଭିଯୋଗରେ  ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଜଗତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଠିଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜରୀ ସଚିବ ସ୍କଟ ବେସେଣ୍ଟ। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 
 
9. ଭିସା ନିୟମକୁ ସଂଶୋଧଓନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା କୋଳ ରଦ୍ଦ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଭିସା ପାଉଥିବା ଏହି ବର୍ଗର ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଔ କାଳ ପାଇଁ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ଏହା ୪ ବର୍ଷକୁ ସୀମିତ କରାଯିବ। 
 
10. ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ବିତ୍ପାତ ରଚୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ୪୧ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
;