Top 10 News Today: ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି ଶର୍ମା ଓଲି ଗିରଫ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି IPL ସମର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Trending Photos
1-Tourist Bus Accident:ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଏଥିରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବଡ଼ ପଥର ସହ ପିଟି ହେଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍। ପୋଲିସ୍ ର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି।
2-Balen Shah: ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦମଦାର୍ ବିଜୟ ପରେ ବାଲେନ୍ ଶାହ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୌଡେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ୩୫ ବର୍ଷିୟ ଶାହ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାବଳିବାର ସବୁଠୁ ଯୁବ ନେତା।
3-NepalPolitics: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡରେ ବାଲେନ ସରକାର। ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି ଶର୍ମା ଓଲି ,ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖାକ୍ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଘରୁଭୋର୍ ସମୟରେ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୋଲିସ। ଜେନ୍ ଜି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଆକ୍ସନ।
4-PM Modi: ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ଜୁନ୍ ୧୫ ରୁ ୧୭ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜିନ୍- ନୋଏଲ୍ ବ୍ୟାରଟଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜୁନ୍ ୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଜି-୭ ସମିଟ୍ ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
5-Upendra Dwivedi In Puri: ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ ଓଡି଼ଶା ଗସ୍ତର ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ। ସେ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ସହ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ। ଏହାସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
6-Ladakh News:ଲଦାଖ ଜୋଜିଲା ପାସ୍ ଦୟାଲ ସ୍ଲାଇଡ୍ ନିକଟରେ ହିମସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗାଡି ବରଫ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି। ବରଫ ସଫା କରି ପୁଣି ଯାତାୟାତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
7-Indian Railways: ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଲୱେ ବ୍ୟୟବରାଦ ୧୩ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ୧୩ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦ ହଜାର ୫୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
8-Petroleum Ministry: LPGରୁ PNGକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅପିଲ୍ ପରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଉପଭୋକ୍ତା। ଦୈନିକ ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଉପଭୋକ୍ତା PNG ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ।ଏନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମାଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
9-New Alcohol Policy: ମଦ ଦୋକାନ ଲଟେରୀରେ ଆସିବ ସ୍ବଚ୍ଛତା। ଅଫ୍ ସପ୍ ପାଇଁ କରାଯିବ ଇ-ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅଫ୍ ସପ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ରେ ସରୁଛି ୫ ବର୍ଷିଆ ଅବଧି। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଗଳାବାଟ। ।
10- IPL 2026: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ଚିନ୍ନାସ୍ବାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ରାତି ୭.୩୦ରେ ଖେଳାଯିବ।