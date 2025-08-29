Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

1. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆଜି ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦଶ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଗେରୁ ଇଶାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଜାପାନ-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଲାଗି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
2. ଭାରତର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଏଆଇ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକାଶ ଲାଗି ଜାପାନ ସହ କିଛି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ତଥା ଜାପାନ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରେ ଭାରତ। ଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗଯୁଗରୁ ଚାଲିଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ବନ୍ଧନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଗସ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୬୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିପାରନ୍ତି।
3. ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନତାତି ବର୍ଗର କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଧାନସଭା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିରଲା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପ ବାଚସ୍ପତି ହରିବଂଶଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
4. ଆଜି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀର ୪୮ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ପରେ ଏହି ବୈଠକର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିଛି ନୂଆ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏପରିକି ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀଜ ଅଧୀନରେ ଏଯାଏ ରହିଥିବା ଜିଓକୁ ଅଲଗା କରି ଆଇପିଓ ଘୋଷଣା କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
5. ନିର୍ବାଚନ ମୁହାଁ ବିହାରରେ ରାଜନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତିନିଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିହାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ନେଇ ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏମାନେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ସଦସ୍ୟ। ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଓ୍ୱଲପିଣ୍ଡି ନିବାସୀ ହାସନୈନଅଲ୍ଲୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉମରକୋଟର ଆଦିଲ ହୁସେନ ଏବଂ ବାହାବଳପୁରର ମହମମ୍ମଦ ଉସ୍ମାନ୍। ଏମାନଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି କରିଛି ବିହାର ପୁଲିସ ।
6. ଭାରତ-କାନାଡ଼ା କୂଟନୀତିକ ସମ୍ପର୍କର ପୁନୋରୁଦ୍ଧାର ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଫଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦୀନେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସେ ଏବେ ସ୍ପେନରେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ୧୦ ମାସ ହେବ ଏହି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା।
7. ଇଣ୍ଡିଆଟୁଡେ- ସି ଭୋଟର ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ପସନ୍ଦିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପିକୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ କୁହାଯାଇଚି ଯେ, ଆଜି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ବିଜେପିର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୨୪୦ରୁ ବଢ଼ି ୨୬୦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜୁଲାଇ୧ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ଯାଏ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ କରାଯାଇଥିଲା।
8. ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ କୋଟି ପାର୍ କରିଛି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରେକର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରପଆଉଟ ହାସଲ କମିବା ସହ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ୬୪.୭ ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୁଲ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିବା କୁହାଯାଇଚି। ହେଲେ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଏବେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
9. ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏସିଆ କପ୍ ହକି ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ବିହାରର ରାଜଗିରିଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହକି ଓ୍ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିମାପକ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏଥିରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।
10. ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପର ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିବରି ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ରୁ ୩ ତାରିଖ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁମାନ କରିଛିପ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Add Zee News as a Preferred Source