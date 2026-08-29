Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ୬୨୩ ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି ବଢିଲା CNG ଦର ସହ ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ୬୨୩ ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି ବଢିଲା CNG ଦର ସହ ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 29, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:41 AM IST
Top 10 News Today: ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ୬୨୩ ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି ବଢିଲା CNG ଦର ସହ ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nepal Flash Flood:ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା, ୬୨୩ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
2
3
4
5