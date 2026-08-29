/Top 10 News Today: ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ୬୨୩ ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି ବଢିଲା CNG ଦର ସହ ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Nepal Flood: ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,୩୨୦ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନାଗରିକତା ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ।
Nepal Flood: ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,୩୨୦ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନାଗରିକତା ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ।
PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜିଠାରୁ ଚାରି ଦିନିଆ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏବଂ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାଭକତ ମିର୍ଜିୟୋୟେଭଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ତାସକେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ମୋଦୀ ଭାରତ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିର୍ଜିୟୋୟେଭଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
Himanshu Kumar Lal: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସଟିଏଫ୍ ଓ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଆଇଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ୨୦୦୩ ବ୍ୟାଚ୍ ର ଆଇପିଏସ୍ ହିମାଂଶୁ ଲାଲ୍। ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ସରକାର ୨୦୨୯ ସୁଧା ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ- ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛି ଏସଟିଏଫ୍। ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବନି। ଖାଲି ନିଶା ମାଫିଆ ନୁହେଁ,ଖଣି, ବାଲି, ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବନି। ସଙ୍ଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବ।
Low pressure: ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ,ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୭.୭ କିମି ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ -ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢଳି ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗର,ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସଡଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ବାରା (ଶନିବାର) ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବ।
College Canteen:ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ବଦଳିବ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମେନୁରୁ ହଟିବ ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ପୁରୀ, ବରା ଓ ଆଳୁଚପ। ଏନେଇ କଲେଜ୍ କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ।
Odisha News: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚରମ୍ପାରେ ୨ କିନ୍ନର ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟ କିନ୍ନର ଗୋଷ୍ଠୀର ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Brahmapur News: ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ।ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବହୁ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଏବଂ କାର୍ ପାର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି।
DBT Schemes: ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର (DBT) ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର-ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ପଠାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଫାଟକୁ ଲୁଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ।
CNG Price Hike: ଇରାନ - ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏନଜି ଦର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ୩ ଟଙ୍କା ୮୯ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ଦର ମଧ୍ୟରେ IGL ପୁଣିଥରେ CNG ଦର ବଢ଼ାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।