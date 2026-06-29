Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today:ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 29, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:47 PM IST
Top 10 News Today:ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା: ସ୍କୁଲକୁ ମିଳିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ
Odia News51 min ago
2
Canada vs South Africa1 hr ago
3
Ketan Agarwal Case Update1 hr ago
4
Rath Yatra 20262 hrs ago
5
Odisha news2 hrs ago