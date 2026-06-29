/Top 10 News Today:ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Snana Yatra 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଶ୍ରୀଜିଉ। ଦିନ ୪ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ବେଶ ଏବଂ ସଂଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ରୁ ୯ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସାହାଣମେଲା ଦର୍ଶନ ହେବାନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ବର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ୫୫ ହେଲେ ବର୍ଷୀୟ ଯବାନ ନାୟକ। ଘର ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ରବିବାର ରାତିରେ ଯବାନ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରି ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସୋମବାର,ସକାଳେ ସେ ନ ଉଠିବାରୁ ଜେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
Ketan Agarwal Case Update: ପୁଣେ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। କେତନଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ବିବାହ ସପିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ୧ କୋଟି ନେଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସେ ଏହି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ମିଶି ବଡ଼ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ।
Ayodhya RamMandir Donation Scam: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ମାମଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଜୁଲାଇ ୧୨ ପରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ।
Ram Mandir Donation Fraud: ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଘଟଣା। ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରାୟ ୧୪୦ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ବାର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଓକିଲ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି କେହି ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା କରାଯିବ।
Fertilizer: ସାର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୪୨ କୋଟିର ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁରି ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ରୀମ ସାର ମହଜୁଦ ଉପରେ ସୁଧ ବୋଝ କମିବ। ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମୟରେ ସାର ଯୋଗାଣରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।
Odisha Education: ବହି ତ୍ରୁଟି ମାମଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଆଉ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ।
IMD: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆସନ୍ତା ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏନେଇ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ନୟାଗଡ,ଅନୁଗୁଳ,କେନ୍ଦୁଝର,ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା,ଯାଜପୁର,କଟକ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Bhubaneswar Crime News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାଧ ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ।
Khamenei Funeral: ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟୋତଲ୍ଲା ଖେମନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଭାରତକୁ କିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ସେ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଇରାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏହି ଚାରି ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ସୟଦ ଆତା ହସନେନ୍ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାବିତ୍ରା ମାର୍ଗେରିଟାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।