Top 10 News Today: ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଆଜି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକ; ଗୁଡ୍‌ ଫ୍ରାଇଡେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦିନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଆଜି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକ; ଗୁଡ୍‌ ଫ୍ରାଇଡେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦିନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 03, 2026, 08:17 AM IST

UN Security Council: ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଆଜି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହଜ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। UNର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚାଇନାର ବିରୋଧ, ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ ନେଇ ଧମକ ମିଳିଛି। 

Odisha Weather Report: ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭରୁ  ଖରାର ପ୍ରକୋପ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡହଡ଼ହ ଖରା ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ  ଗୁଳୁଗୁଳି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ୪୬.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। 

South Coast Railway: ବଢ଼ିଲା ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଲୱେ ଜୋନ୍‌ର ପରିସର। ରେଲୱ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା ପଲାସା-ଇଚ୍ଛାପୁରମ। ବିଶାଖାପାଟଣା ଡିଭିଜନରେ ସାମିଲ୍ ହେଲା ପଲାସା-ଇଚ୍ଛାପୁରମ। ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍‌ ଡିଭିଜନରେ ଥିଲା

Odisha Morning Schools: ରାଜ୍ୟରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସକାଳ ସାଢ଼େ ୬ଟାରୁ ଦିନ ସାଢ଼େ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସ୍କୁଲ୍। ‌ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ,ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରତି ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ।

Parliament Special Session 2026: ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୩ ଦିନ ପାଇଁ ବସିବ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ।

Anganwadi House:ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟରେ ୧ ହଜାର ୮୮୯ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗୃହର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି।  ଏଣିକି ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିବ । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇରେ ଅଢେଇ ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗୃହ ଲୋକାର୍ପଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।  ଏବଂ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ ଚାଲିବା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

PNG Connection :ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି PNG ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିବ।

US Iran Tensions: ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ଆମେରିକା। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆର. ଜର୍ଜଙ୍କୁ ବିଦାକଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟର ହେଗସେଥ। କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲାନିଭ ନୂତନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

 Good Friday 2026: ଆଜି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେକୁ  ଶୋକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ବର୍ଷ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଏପ୍ରିଲ ୩ ରେ ପଡୁଛି। 

Ipl Today Match: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ  ସପ୍ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍  କୁ ଭେଟିବ। ୫ ଥର ଚାମ୍ପିଆନ୍  ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍  ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ  ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସହଜ ବିଜୟ ଖାତା  ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୁଜୁରାଟ୍ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ହରାଇଥିଲେ ହେଁ  ସବୁ ବିଭାଗରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଚିପକ୍  ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଖେଳାଯିବ।

