/Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ବାବା ଅମରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ବିନ୍-ସିଟିରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର-ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୭.୬ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି।
BJP National President: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି, ସାଂଗଠନିକ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
Doctors Protest: ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। OMSA ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। OMHS କ୍ୟାଡର୍ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଚିଠି ହୋଇଛି।
Flight Service: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିବା ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଓମାନ ଓ କୁୱେତ ସମେତ ଅନେକ ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିମାନ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା-ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ବିମାନ ।
Karnataka Quarry Accident: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପଥର ଖଣିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲାର ମାଦାପଟ୍ଟନା ନିକଟ ପଥର ଖଣିରେ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ୭ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ କ୍ରେନ୍ରେ ପଥର ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୃତ ସମସ୍ତ ୭ ଶ୍ରମିକ ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Ram Mandir Donation Scam:ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ମାମଲାରେ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଲାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ପୋଲିସ୍। ୪୮ ଘଣ୍ଟିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ପୋଲିସ। ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଘରୁ ୨୦.୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ। ବରିଷ୍ଠ ଟ୍ରଷ୍ଟିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
Mahalaxmi Corridor: ରାଜ୍ୟରେ ତିଆରି ହେବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଡର। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ ତିଆରି ହେବ ଏହି କରିଡର। ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଗୀତା ଦାସ ଗାଇବେ ସଂଶୋଧିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
PG Entrance 2026: ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୬ର ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। SAMS ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ୫୮,୬୧୩ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୩,୯୦୧ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ୫୦ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୧୩୨ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ୩୨,୩୦୯ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
Amarnath Yatra 2026:ଆଜିଠୁ ବାବା ଅମରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ। ଚଳିତବର୍ଷ ୫୭ ଦିନ ଧରି ବାବା ଅମରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୭୦ ହଜାର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
IND vs SL Test Series 2026: ଟିମ୍ ଇଣ୍ତିଆ ଅଗଷ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସିରିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ଏହି ସିରିଜର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।