Top 10 News Today: ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବ କୁମାର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ୪ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Trending Photos
Karnataka CM Oath Ceremony: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଡି.କେ ଶିବ କୁମାର ଆଜି ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାଓ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ର ଗେହେଲଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
Banakalagi Ritual: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦତ୍ତମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସିଂହାର କରିବେ। ଏହି ବିଶେଷ ନୀତି ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ବନକଲାଗୀ ନୀତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହେବ।
Puri News: ଆଜିଠାରୁ ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୧ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହେବେ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ବୈଷୟିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
Rudram Missile: ଚାନ୍ଦିପୁର ITRରୁ RudraM-IIର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର RudraM-II DRDO ଓ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ୨୦୦ କେଜିର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି RudraM-II।
New CBSE Chairman: ନୂଆ CBSE ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଲୋଖାଣ୍ଡେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୀତାରାମ ହେଲେ CBSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୀତାରାମ। ରାହୁଲ ସିଂଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।
Middle East Crisis: ପୁଣି ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନର ଆଟାକ । ୟୁଏଇ, କୁୱେତ, ବାହାରିନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ।
Similipal News:ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଅଭିଯାନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ମାଆ ସାଜିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାଘୁଣୀ 'ଜିନ୍ନତ'। ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ୪ ସନ୍ତାନ। ଶିମିଳିପାଳର ଘଂଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ୪ କୁନି ଅତିଥି।
Vocational Education:ବଢ଼ିଲା ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ସଂରକ୍ଷଣ। ST, SC ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ SEBCଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ସଂରକ୍ଷଣ। STଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ୧୨%ରୁ ୨୨.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ୮%ରୁ ୧୬.୨୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପଛୁଆ ବର୍ଗ SEBCଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ୧୧.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଲାଗୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
Bus Fare Hike: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। ଅର୍ଡିନାରୀ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିମି ପିଛା ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଅର୍ଡିନାରୀ ଭଡ଼ା ୯୦ରୁ ୯୨ ପଇସା, ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୯୪ରୁ ୯୬ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି, ଡିଲକ୍ସ ଭଡ଼ା ୧୩୧ରୁ ୧୩୫ ପଇସା, ଏସି ଡିଲକ୍ସ ୧୫୯ରୁ ୧୬୩ ପଇସା,ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ଭଡ଼ା ୨୪୭ରୁ ୨୫୩ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
World Bicycle Day: ଆଜି ବିଶ୍ବ ସାଇକେଲ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖକୁ ‘ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ୍ ଦିବସ’ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଇକେଲ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା । ନିୟମିତ ସାଇକେଲ୍ ଚାଳନା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରଖେ। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଖେ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭା ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ୨୦୧୮ରେ 'ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ' ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।