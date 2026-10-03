/Top 10 News Today: ଆଜି ପବିତ୍ର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ଆଜି ଭାରତକୁ ଭେଟିବ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Moola shtami:ଆଜି ପବିତ୍ର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ପୀଠମାନଙ୍କରେ ମା’ଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମା’ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ଘଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ୧୬ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ନ ଦେବେ ମା’ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ମା’ଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା।
Women Hockey: ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କୋଚ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପାଇଁ ୫.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ୪୪ ବର୍ଷ ପରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି ମହିଳା ହକି ଦଳ।
D Purandeswari:ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି. ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ହେବା ପରେ ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। ସହପ୍ରଭାରୀ ସ୍ୱଦେଶ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ।ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଓ ସହପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ହେବ। ୩୭ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ।
Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ। ଖରା ଓ ଗୁଳଗୁଳି ବି ଜାରି ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି,ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଅକ୍ଚୋବର ୫ ତାରିଖରୁ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବଂ ଉପକୂଳ ସମେତ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
Earthquake:ତିବ୍ଦତରେ ୧୫ କି.ମି ଗଭୀରତାରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୩.୬ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୩.୮ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୩.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍ ସେଇସ୍ମୋଲୋଜି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Bhubaneswar To Bangkok Flight: ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ଉଡିଲା ବିମାନ। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ ରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ଉଡ଼ିଛି ବିମାନ। ଶୀତ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟରେ ପୁଣି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଥର ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଓ ସୋମବାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଶନିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ।
ECI: ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଇସିଆଇଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। ଏସଆଇଆର ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ନୂତନ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବେ ବିଏଲ୍ଓ, ଫର୍ମ-୬ ଜରିଆରେ ହେବ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ।
Vladmir Putin: ନାଟୋକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଲେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ । ମସ୍କୋରେ ବୋଲଦାଇ ଫୋରମକୁ ସମ୍ୱୋଧନ ଅବସରରେ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କିମ୍ୱା ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ରୁଷର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇବ ।
Gold Medal:ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ତୀର ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା କୁମ୍କୁମ୍ ମୋହୋଦ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଓହ ୟେଜିନ୍ଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ।
Asian Games final: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ଆଜି ଦୁଇ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଦିନ୍ଦ୍ବନ୍ଦୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ୍ ଭେଟାଭେଟି ହେବେ। ଏଥିରେ ୨ ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଡିଫେଣ୍ତିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ୍ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ। ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଏସିଆଡ୍ ରେ ପରପ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍ ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଉଭୟ ଦେଶର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ ଏହି ହାଇହୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।