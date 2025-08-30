Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2902066
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:10 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
 
 
1. ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ୭.୮%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଜିଡିପର ଏହି ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ମଜଭୁତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୃତ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କହିବା ପରେ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ମଜଭୁତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 
 
2. ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍‍ ଲାଗୁ ପରେ ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ଆମେରିକୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଦର ବଢ଼ିଛି।  ଏବେ େଗାଟିଏ ଡଲାରରର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୮୮ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ  ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଗତ ତିନିମାସ ଭିତରେ େଗାଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଅବକ୍ଷ୍ରୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 
 
3. ଜାପାନ-ଭାରତ ଭିତରେ ସହଯୋଗର ସୂତ୍ରକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଜାପାନର ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଗି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 
 
4. ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ବିନା ଦେଶର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ଏହାକୁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍‍ ବିର୍ଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। 
 
5. ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚକ। ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।  ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରଥ ଭଙ୍ଗା ହେବା ପରେ ଏହାର ଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣିକା ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି। 
 
6. ସିକ୍କିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ସିଂ ତୋମାଙ୍ଗଙ୍କ ଫେସବୁକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ ହେବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରୋଷଶାଳା ନିକଟରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେତେବଳେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ନିୟମ ଓ ପରମ୍ପରାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। 
 
7. ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୁର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ୨୪ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ୨୦୧୮ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲା। ୯୦ ଦଶକରେ ସେ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଇଏମ୍‍ଏଫ୍‍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 
 
8. ଆସନ୍ତା ସେମାବାର ଅର୍ଥାତ୍‍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ୍ରରେ କେଉଁଦିନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ ତାହା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 
 
9. ଓକିଲାତି ପେସାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପେସା ବା ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ସମସ୍ତ ଓକିଲ ସଂଘକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହା ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି ବୋଲି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 
 
10. ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‍ ଅନୁମେଶ କୁଜୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚେଶ୍‍ ଖେଳାଳି ସାତ୍ୱିକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦୀୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ସେହିପରି ରାଖାଲ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରା ଆଥଲେଟ୍‍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। 
Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

special trains
ରେଳବାଇ ଦେଲା ବଡ଼ ଉପହାର, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଚାଲିବ ୧୫୦ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍; ଜାଣନ୍ତୁ...
Top 10 news
ଦେଶର GDP ରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Odia News
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା
Road accidents in India
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ୪୦% ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲମେଟ୍-ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ: ରିପୋର୍ଟ
Odia News
ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ' ଗଠନ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ଓ ମେଟା ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ
;