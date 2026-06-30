/Top 10 News Today: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ନୀତି, ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ରେ ଜାପାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ୧୬ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବ୍ରାଜିଲ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Alarnath:ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ନୀତି। ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଜ୍ବର। ୧୫ ଦିନ ଅଣସରରେ ରହିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅଲାରନାଥ ପୀଠରେ ଅଣସର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ।
Bhubaneswar Market Fire: ଭୁବନେଶ୍ବର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ହୁତୁହୁତୁ ଜଳି ଉଠିଲା ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପ୍ରୟାସ ଜାରି।
Three Language Policy :୩-ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପଲିସି ନେଇ CBSEର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନୂଆ ୩-ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପଲିସି ଲାଗୁ ହେବନାହିଁ । ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦଶମ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ପୁରୁଣା ୨-ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ିବେ।
Petroleum Ministry: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଉଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
Police Custody Death : ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁର ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାମଲାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ। ହାଜତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Amit Shah Odisha Visit: ଆସନ୍ତା ୪ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସିଧା ବରଗଡ ଯିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ୪ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ବରଗଡ଼ ଯିବେ ପରେ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ସେ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ। ଏବଂ୫ ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।
CHSE: ଯୁକ୍ତ ୨ ରିଚେକିଂ ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି। ଜୁନ୍ ୩୦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିହେବ।
CHSE କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରିଚେକିଂ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ବଢ଼ାଇଲେ।
Shoot In Germany: ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନର ଷ୍ଟେଡ୍ ସହରରେ ଭୟାନକ ଗୁଳିମାଡ଼। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ସଂପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ୨ ଜଣ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି।
Rain:ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ଟ୍ବିନ ସିଟି। ଉଭୟ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ହୋଇଛି।
FIFA World Cup: ଫିଫା ବିଶ୍ବକପରେ ପ୍ରି-କ୍ବାର୍ଟରରେ ବ୍ରାଜିଲ୍। ଜାପାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ୧୬ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବ୍ରାଜିଲ। ପାରାଗୁଏ ନିକଟରୁ ୪-୩ରେ ହାରି ବିଦାୟ ନେଲା ଜର୍ମାନୀ।