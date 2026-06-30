Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ନୀତି, ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ରେ ଜାପାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ୧୬ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବ୍ରାଜିଲ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ନୀତି, ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ରେ ଜାପାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ୧୬ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବ୍ରାଜିଲ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 30, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:29 AM IST
Top 10 News Today: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ନୀତି, ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ରେ ଜାପାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ୧୬ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବ୍ରାଜିଲ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଗଜାନନ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJun 29
2
Odia NewsJun 29
3
Odia NewsJun 29
4
Odia NewsJun 29
5
Odia NewsJun 29