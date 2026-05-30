Top 10 News Today: ଆଜି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶୁଣାଣି,ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Mahanadi Water Disputes Tribunal: ଆଜି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ରେ ଶୁଣାଣୀ ହେବ। ତେବେ, ଶୁଣାଣୀ ଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆୟୋଜନ ହେବ। କଟକର ଯୋବ୍ରା ଆନିକଟ୍ ତଳେ ନଦୀର ବାଲୁକା ଶର୍ଯ୍ୟାରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଏହି ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତରେ ଜଳ ମାନବ ଭାବରେ ମାଗାସେସ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଡ. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ।
2-Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ତାତି କମିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖରା। କିନ୍ତୁ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବା ଆଶା କମ୍। ତେବେ, କାଳବୈଶାଖି ପ୍ରଭାବରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ପବନ ବହିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।
3-Odisha SIR 2026: ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ(SIR)। ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଘର ବୁଲିବେ ବିଏଲ୍ଓ।ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ୨ଟି ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ଦେବେ। ପରିବାରର ଓ ୨୦୦୨ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। BLO ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଜୁଲାଇ ୫ରେ ଚିଠା ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ହେବ।
4-USIran: ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରୁ ଆମେରିକାର ବ୍ଲକେଡ୍ ହଟିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହଜକୁ ବିନା ଟୋଲରେ ଛଡାଯିବ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନ ରଖିବା ନେଇ ରଖିଲା ସର୍ତ୍ତ।
5-Barang Police Station: ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା। ରାକେଶ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ କଟକ ଡିସିପି। ଥାନାରେ କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇନି, ରାକେଶ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। କିଡ୍ନୀ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ। ଥାନା ପରିସରରେ ନିର୍ଯାତନାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି।
6-CBSE:ଦ୍ବାଦଶ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ CBSEର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାକୁ ସିବିଏସ୍ଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।
7-Rishabh Pant: ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଓହରିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ। ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ପନ୍ତ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ। ୧୪ ମ୍ୟାଚର ୧୩ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୩୧୨ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ପନ୍ତ। ୨୦୨୫ ଅକ୍ସନରେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଥିଲେ ପନ୍ତ। ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପନ୍ତଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ।
8-Supreme Court: ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।୬ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ।
9-Maharastra News: ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେର ଏହି ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ପୁଣେର ହଡପସର, ଦୋପଡି ଓ ଫୁଗେବାଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବା କାରଣରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ।
10-IPL 2026 Match: ଶୁକ୍ରବାର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରବିବାର ଦିନ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆରସିବି ଓ ଗୁଜୁରାଟ୍ ଟାଇଟନ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।