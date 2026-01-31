Top 10 News Today:ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର, ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ଆରମ୍ଭ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର, ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ଆରମ୍ଭ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
1-Sunetra Pawar To Be Maharashtra Deputy Chief Minister: ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର।ଦିବଂଗତ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ନେବେ ଶପଥ। ଏନେଇ ଏନସିପି ମୁଖିଆ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ନେଇ ବି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ୍ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଦ ଖାଲିଥିଲା।
2-Joranda Mela: ଆଜିଠୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହଣ ମହଣ ଘିଅରେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜଳିବ ଝାଡ଼ ଦୀପ। ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିମା ସାଧୁ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।
3-Odisha Weather Update: ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ତା ରହିବ। ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ୧୦ ରୁ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ ରୁ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ୬ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପୁନଃ ତଳକୁ ଖସିବା ସହ ଏହା ୬ ରୁ ୧୦ ଡି଼ଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ କହିଛନ୍ତି ।
4-Odisha Budget Session 2026: ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରୁ ୨ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦ରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ୍-୨୦୨୬। ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ।
5-JagannathDarshan ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୬୦ ରୁ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ ସରକାର। ତେବେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡି଼ଛି। ଏ-ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଚିଠି ହୋଇଛି।
6-ChitFundScam: ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ତନ୍ମୟ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ। କୋଲକାତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଲଟିଭେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତନ୍ମୟ ମିର୍ଦ୍ଧା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୨୦୨୦ରେ ମାମଲା କରିଥିଲା ସିବିଆଇ।
7-High Court Dismisses Anubhav Mohantys Plea:ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡ଼ୁଆ।
ଅନୁଭବଙ୍କ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ। ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏତଲା। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ଖାରଜ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି।
8-Contempt Case Dismissed:ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଉଷା ପାଢ଼ୀ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଵି ମାମଲା ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି।
9-Salary Bill Review: ପୁନଃବିଚାର ହୋଇପାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍। ବିଲ୍ ଉପରେ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ପୁନଃବିଚାର ହୋଇପାରେ।ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ। ପୁନଃବିଚାର ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ, ଏନେଇ ଆସନ୍ତା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ପୁନଃବିଚାର ହୋଇ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରୁଛି।
10-IND vs NZ 5th T20: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି(ଶନିବାର)ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ସିରିଜ୍ ଜିତି ସାରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।