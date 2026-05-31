Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ, ଆଇପିଏଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଜିଟି-ଆରସିବି

Odisha News: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ। ଯାହା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ମନ କି ବାତ୍ ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା -୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ରୃତା ଆଧାରିତ ଚାନସଲର୍ସ କପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
Ayushman Bharat Card: ଆୟୂଷ୍ମାନ ହିକାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଆଡମିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୂଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ସବୁ ମେଡିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ ହେବାର ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାହା ଆୟୂଷ୍ମାନ ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ। ତେବେ, ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନ ମାନିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି।
Odisha Crime: ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ୨ ମ୍ୟାନେଜର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚଉଦ କୁଲାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୃଦୁପାନୀୟରେ ନିଶା ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ତାପମାତ୍ରା। ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ରାଜ୍ୟରେ ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏନେଇଗଞ୍ଜାମ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Odisha News: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି ୨ ବର୍ଷ। ଏ-ନେଇ ଜୁନ୍ ୨ ରୁ ୯ ତାରିଖ ଭିତରେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।ଏହାସହ ୨ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ବି ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
Terror Module Busted: ISI ଲିଙ୍କରେ ୯ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୯ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ । ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯୋଜନା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Road Accident: ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆଫଗାନ୍ ଶରଶାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଶନିବାର ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଓଲଟିପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ୨୨ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ ଅନ୍ୟ ୩୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଓ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
CUET2026: ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ NTAର ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମଳିଛି। CUET (UG) ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲା NTA। ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂ ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୪ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
DK Shiva kumar: ଡିକେ ଶିବକୁମାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଶିବକୁମାର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବେଣୁଗୋପାଳ।ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ କରିବେ ଦାବି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଗତ ୨୮ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ସିଦ୍ଦରମୈୟା।
10-Gt Vs Rcb Ipl Final Match 2026: ଦିର୍ଘ ୭୨ଦିନ ଏବଂ ୭୩ ସଂଘର୍ସପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ର ୧୯ ତମ ସଂସ୍କରଣ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଡିଫେଣ୍ତିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ୍ ଟାଇଟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଲାଗି ସାମ୍ନାସାମି ହେବେ। ଫାଇନାଲ୍ ରେ ଆରସିବିର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଜିଟିର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ୍ ଲଢେଇ ହେବ। ଆରସିବି କ୍ବାଲିଫାୟର-୧ରେ ଜିଟିକୁ ୯୨ ରନ୍ ରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।