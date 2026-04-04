Top 10 News Today: ଆଜି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ବୈଠକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Cabinet Meeting:ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ୭ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିପାରେ ଅନୁମୋଦନ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
2-Odisha News: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ପାଠପଢା। ପିଲାମାନେ ଖଡ଼ି ଛୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ। ପାରମ୍ପାରିକ ରିତିନୀତି ରେ ପିଲାଙ୍କର ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ। ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ରାଜଭବନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଖଡି଼ ଛୁଆଁଇବେ। ସେଠାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
3-Odisha Weather Update: ଆସନ୍ତା ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଜି ପାଇଁ ୧୨ ଜିଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସବ ପବନର ବେଗ ୫୦ କିମି ଭିତରେ ରହିପାରେ।
4-Middle East Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ। ବରଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାତିସଂଘ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏଭଳି ଜାରି ରୁହେ,ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନ (FAO) ଶୁକ୍ରବାର କହିଛି ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। (FAO) ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ। ତେବେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ।
5-13 American Soldiers Killed: ଇରାନ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଯାବତ୍ ୧୩ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଏତ,ସିରିଆ, ବାହାରିନରେ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଠିକଣା ଉପରେ ହମ୍ଲାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ୨୪୭ ଜଣ ଆହତ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ପେଣ୍ଟାଗନ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
6-Beach Liquor Policy: ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ OTDCକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ ମଧ୍ୟ ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଖୋଲାଯାଇ ବିକ୍ରି ହେବ ମଦ । ଏ-ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଅବକାରୀ ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି।
7-Earthquake Tremors Delhi-NCR: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ। ଗତକାଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହାର ଝଟ୍କା ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ହେଲେ, ଏହି ଭୂକମ୍ପରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
8-Odisha News: ଅନୁଗୁଳରେ ମହିଳା ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଯୋତନା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆରଆଇ ଓ ଫୋର୍ସ ରାଇଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ହାବିଲଦାର ଓ ଅନୁଗୁଳ କନଷ୍ଟେବଳ ସଂଘର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
9-CSK vs PBKS IPL 2026:ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ପଞ୍ଜାବ ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
10-IPL 2026 Today Match: ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ଡବଲ୍ ହେଡ଼ର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ବିଜୟ ଲକ୍ଷରେ ଏହି ୪ଟିମ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।